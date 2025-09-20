El piloto argentino Franco Colapinto chocó en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que largará 16° en la carrera de este domingo.
Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán
El piloto argentino largará en la decimosexta posición, si es que no tienen que cambiar materiales en su motor.
Por Ovación
20 de septiembre 2025 · 10:48hs
Colapinto, que corre para Alpine, estaba haciendo una buena vuelta que le hubiese permitido el acceso a la Q2, pero no agarró de manera correcta una de las curvas y terminó contra el paredón.