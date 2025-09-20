Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino largará en la decimosexta posición, si es que no tienen que cambiar materiales en su motor.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 10:48hs
Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto chocó en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que largará 16° en la carrera de este domingo.

Colapinto, que corre para Alpine, estaba haciendo una buena vuelta que le hubiese permitido el acceso a la Q2, pero no agarró de manera correcta una de las curvas y terminó contra el paredón.

Así fue el choque de Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381650048942429?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969381650048942429%7Ctwgr%5E408c84b221633de0b0323707991f19a593b5adf6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fautomovilismo%2Fformula-1-gran-premio-de-azerbaiyan-franco-colapinto-clasificacion-fuerte-choque-id687385.html&partner=&hide_thread=false

Colapinto Azerbaiyán Fórmula 1
Noticias relacionadas
los horarios que se vienen para franco colapinto en el gp de azerbaiyan de la formula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

formula 1 on board: asi es una vuelta en el gp de azerbaiyan

Fórmula 1 on board: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

alpine y colapinto, al limite: riesgo de sancion por el motor en la formula 1

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

el palito de james vowles a alpine: colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados

El palito de James Vowles a Alpine: "Colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados"

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná