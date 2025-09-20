Uno Santa Fe | Ovación | Etcheverry

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

El argentino Tomás Etcheverry superó en sets corridos al australiano Rinky Hijikata y se metió en cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Matías Russo

Por Matías Russo

20 de septiembre 2025 · 12:48hs
Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

El tenista argentino Tomás Etcheverry jugó en un gran nivel para ganarle al australiano Rinky Hijikata y así meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou.

Etcheverry, que va en busca de su primer título a nivel ATP, se impuso con un cómodo 6-1 y 6-4 para volver a meterse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses.

A Etcheverry le alcanzó con dos quiebres en el primer set y uno en el segundo para terminar consiguiendo el triunfo, en un encuentro donde no cedió su saque en ninguna ocasión.

De esta manera, el oriundo de La Plata extendió su buen momento ya que venía de ganarle al neerlandés Jesper de Jong (6-4 y 6-4) en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis, mientras que en la primera ronda de este torneo venció también en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur (6-2 y 6-4).

Etcheverry tendrá un interesante desafío en los cuartos de final, ya que su oponente será el francés Corentin Moutet, un jugador con un gran talento que puede poner en aprietos a cualquiera pero que es víctima de su propio temperamento.

La gran sorpresa de la jornada la dio el francés Valentin Royer, quien ingresó al cuadro como perdedor afortunado y en los octavos de final eliminó al ruso y primer preclasificado, Andrey Rublev.

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev y el kazajo Aleksandr Bublik, segundo y tercer preclasificado respectivamente, también avanzaron a los cuartos de final.

Medvedev venció al estadounidense Nishesh Basavareddy por 6-2 y 6-3, mientras que Bublik sufrió para ganarle al australiano Aleksandar Vukic por 6-7(6), 6-4 y 6-4.

El encuentro entre Etcheverry y Moutet por un lugar en las semifinales de este torneo será este domingo a las 2:30 de la madrugada (hora de Argentina).

Se definieron los últimos clasificados a los cuartos de final en Chengdu

En el ATP 250 de Chengdu, que es el otro torneo que se lleva a cabo esta semana, se definieron los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final.

Uno de ellos fue el italiano y primer preclasificado, Lorenzo Musetti, quien superó en tres sets al croata Dino Prizmic.

Además, el kazajo Aleksandr Shevchenko y el japonés Taro Daniel dieron sorprendieron al eliminar al francés Giovanni Mpetshi Perricard (6°) y al neerlandés Tallon Griekspoor (3°), mientras que el georgiano Nikoloz Basilashvili superó al estadounidense Mackenzie McDonald.

Etcheverry Hangzhou ATP 250
Noticias relacionadas
colapinto, tras el choque en azerbaiyan: me desconcentro un poco lo de gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

se suspendio la actividad en los campeonatos de liga santafesina

Se suspendió la actividad en los campeonatos de Liga Santafesina

union sigue afilado en la preparacion: gano su tercer amistoso ante sportivo suardi

Unión sigue afilado en la preparación: ganó su tercer amistoso ante Sportivo Suardi

asi fue el choque de colapinto en la clasificacion del gp de azerbaiyan

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná