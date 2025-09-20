Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

El presidente comunal de María Luisa, Andrés Calvo, brindó detalles sobre el comportamiento de Damián Strada en los días previos a su muerte.

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

María Luisa, un tranquilo y pacífico pueblo de 950 habitantes, ubicado a 92 kilómetros de Santa Fe, en el departamento Las Colonias, está de luto. La noticia del brutal y despiadado crimen de Damián Strada sumió a la comunidad en un profundo dolor.

El presidente comunal de María Luisa, Andrés Calvo , brindó detalles sobre el comportamiento de Damián Strada en los días previos a su muerte. Según su testimonio, el joven estaba pidiendo dinero de manera desesperada a familiares y compañeros de trabajo, además de mostrarse distraído con su teléfono, lo que generó preocupación.

Pedido desesperado de dinero

Andrés Calvo, quien conocía bien a la víctima, reveló que había intentado aconsejar a Damián Strada, pero el joven no quería escuchar. "Siempre estaba desesperado por dinero, siempre transfiriendo plata apenas cobraba o si no te pedía un adelanto", afirmó el presidente comunal.

El comportamiento de Damián se volvió aún más errático en las últimas semanas. "En los últimos días estaba muy distraído con el teléfono", indicó Calvo, a quien le habían advertido sobre el tema y planeaba hablar con el joven al regresar de un breve viaje.

Todo apunta a un joven, que los días previos al fatal desenlace, habría estado bajo extorsión y amenaza con pedidos de dinero por parte de los detenidos como principales sospechosos de su asesinato.

El domingo por la madrugada, horas antes de que se reportara su desaparición, Damián contactó a varias personas, incluyendo a su jefe (el presidente comunal), la mamá, una tía y otros compañeros de trabajo, para pedirles dinero. Calvo contó que el joven le envió un audio pidiéndole una transferencia de 30.000 pesos, la cual no se concretó.

El presidente comunal relató que se preocupó cuando la madre de Damián se comunicó con él el domingo por la tarde para preguntarle por su hijo, ya que no había ido a trabajar. A partir de ese momento, se realizó la denuncia en la Subcomisaría 15, y la búsqueda de Damián Strada culminó el pasado martes con el trágico hallazgo de su cadáver, parcialmente calcinado, en un descampado de Laguna Paiva. Por el crimen, se encuentran detenidos la pareja de la víctima y otro hombre.

Detenidos

A partir de testimonios, registros de cámaras y entrevistas, la investigación apuntó a una mujer (con quien Strada tenía una relación sentimental) y un hombre, ambos con contacto con la víctima en las horas previas al hallazgo de su cadáver. Con orden del fiscal Alejandro Benítez, se realizaron allanamientos y se produjo la detención de la pareja en la localidad de Monte Vera.

La audiencia imputativa a los dos jóvenes sospechosos de haber asesinado a Damián Strada se realizará en los próximos días. El fiscal a cargo de la investigación pretende sumar nuevas pruebas y elementos claves antes de formalizar la acusación.