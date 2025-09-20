Medrán, con una duda y varias certezas entre los 11 de Colón

Ezequiel Medrán conserva una duda para definir a los 11 de Colón, más allá de implementar tres modificaciones, para ir por la salvación ante Morón.

A pocas horas del partido frente a Deportivo Morón, Colón termina de definir los últimos detalles para el compromiso del domingo a las 17 en el estadio Brigadier López, válido por la fecha 32 de la Primera Nacional, donde el Sabalero tendrá la gran oportunidad de sellar su permanencia en la categoría.

El entrenador Ezequiel Medrán dejó planteada una incógnita en el mediocampo , entre Federico Jourdan y Conrado Ibarra , lo que impactaría en la ubicación de Ignacio Lago : si ingresa Ibarra, Lago correría a la banda derecha y seguiría aportando en ataque; en caso de que continúe Jourdan, Lago se mantendría por la izquierda, como en los últimos encuentros.

LEER MÁS: La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Además, el DT prepara tres modificaciones con respecto a la derrota ante Talleres de Remedios de Escalada: Zahir Ibarra, defensor central por naturaleza, ocuparía el lateral derecho en lugar de Facundo Sánchez; Zahir Yunis ingresaría en el centro del mediocampo por Oscar Garrido; y Christian Bernardi reemplazaría a José Barreto en la zona ofensiva.

Los 11 que están en la mente de Medrán

Con estas variantes, el probable once titular que paró Medrán en la práctica fue: Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Jourdan o Conrado Ibarra, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi y Facundo Castro.

LEER MÁS: Medrán: "En Colón tocamos fondo, pero estamos comprometidos para salir adelante"

El Sabalero trabaja con intensidad y concentración, buscando afinar los últimos detalles tácticos antes de un duelo clave, en el que un triunfo lo acercaría a la tranquilidad definitiva en la Primera Nacional.