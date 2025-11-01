El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Paraná vivió una jornada vibrante con la presencia de pilotos y autos del Turismo Carretera, que desfilaron por el Parque Urquiza en la previa a las carrera en el Club de Volantes Entrerrianos

En el Monumento Justo José de Urquiza, se realizó la conferencia de prensa de apertura para la 13° fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná, con la participación de pilotos, autoridades y un gran marco de público que acompañará, a lo largo de todo el fin de semana, un nuevo capítulo del TC.

Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, Omar Martínez, Presidente del Club de Volantes Entrerrianos, Mariano Werner, Norberto Fontana, Agustín Martínez, Juan Cruz Benvenuti, Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard estuvieron en el lugar para firmar autógrafos y sortear entradas con todo el público teceísta que se acercó a vivir un gran momento en tierras entrerrianas. Además, también participaron autoridades municipales y provinciales.

Mazzacane, en la conferencia, afirmó: “Quiero felicitar a los responsables del autódromo, que se han hecho cargo y realmente lo hicieron de la mejor manera. Por eso está el acompañamiento de la ACTC, que ya lo hizo con las TC Pick Up, y ahora lo hace con el Turismo Carretera. Sin ninguna duda, seguiremos aportando a este circuito, porque queremos que sigan trabajando con el mismo esfuerzo y las mismas ganas de siempre. A lo mejor, en algún momento, se vendrá la definición del campeonato aquí, en Paraná”.

image Con la presencia de pilotos, autoridades y mucho público local, quedó lanzado la competencia a disputarse en el circuito entrerriano.

“Gurí” Martínez, por su parte, así se refirió sobre la vuelta del Turismo Carretera a Paraná: “Estamos muy contentos de estar acá, en este caso en representación del Club de Volantes Enterrianos, con toda la Comisión Directiva, que trabaja incansablemente. Se han hecho obras y trabajos muy importantes para el autódromo. Hace 30 días vinieron las TC Pick Up y eso se debe al granito de arena que ponemos cada uno de nosotros. Hay que seguir por el mismo camino, con muchos proyectos que se van a relizar”.

En la previa de dicha conferencia, giraron algunos Turismo Carretera por las calles de Paraná. Allí estuvieron: los Ford Mustang de Werner y Agustín Martínez, el Ford Falcon de Lugón y el Toyota Camry de Chansard. Todos partieron desde la estación de servicio Shell, ubicada en Av. Laurencena, hasta el Monumento Justo José de Urquiza, donde finalizó el recorrido. De esta manera, quedó presentada la 13° fecha del campeonato de Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná.

El cronograma del Turismo Carretera en Paraná

El fin de semana el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 estarán presentes en el autódromo de la ciudad de Paraná. Para todas las categorías la actividad comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes. El domingo el TC estará largando la final a la hora 13,30. Ese día, por la mañana, se desarrollarán las series del TC Pista y del TC.

image Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Horarios del TC sábado 1° de noviembre

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

Domingo 2 de noviembre

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.