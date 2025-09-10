El TC2000 volverá a correr en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Se lanzó la competencia de TC2000 en el callejero de Buenos Aires. Se correrá el 14 y 15 de marzo de 2026. Tendrá 2.790 metros de extensión.

En la antesala del auditorio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se anunció que el 14 y 15 de marzo de 2026 junto al Grupo Tango Motorsports concretarán el regreso de un clásico para el Campeonato Argentino de TC2000: el Callejero de Buenos Aires. Esta será la primera vez que los nuevos vehículos SUV con 500 hp de potencia que participan en la categoría más tecnológica de Sudamérica serán parte del trazado utilizando las calles de la capital de nuestro país, en un espectáculo histórico que busca acercar el automovilismo a la gente con una propuesta accesible y familiar.

Bajo el lema La Ciudad es la Pista se palpita el callejero que tendrá lugar en la zona sur de la ciudad, lugar elegido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para sus eventos masivos más importantes.

El TC2000 volverá a correr en las calles de Buenos Aires

El TC2000 correrá por primera vez en su historia en un circuito callejero en el Sur de la Ciudad que tendrá 2.790 metros de extensión, pasará por las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

Se correrá el 14 y 15 de marzo de 2026. El TC2000 es una de las categorías más importantes del automovilismo nacional. La recta principal, sobre la avenida Coronel Roca, será de 720 metros, se instalarán 12 tribunas y 1.500 muros de contención.

Del evento participaron Fabián Turnes (Secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), César Carman (Presidente del A.C.A.), Eduardo Baca (Presidente de la C.D.A. del A.C.A.), Alejandro y Diego Levy (Tango Motorsports), y los pilotos de TC2000 Leonel y Tiago Pernía (Honda YPF Racing), Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Franco Vivian (YPF ELAION AURO Pro Racing), quienes brindaron detalles del evento. Este proyecto cuenta con la confianza de la FIA y el aval del A.C.A., además del apoyo del Gobierno de la Ciudad, que entiende que están ante un hito histórico para Buenos Aires y para el automovilismo argentino.

El TC2000 siempre fue sinónimo de innovación y se caracterizó por hacer carreras distintas e inolvidables para los fanáticos del deporte motor. La tradicional carrera de los 200 Km de Buenos Aires con dos pilotos (uno titular y otro invitado), el Callejero de Santa Fe con dos finales (una de noche y otra de día), la carrera especial en el Estadio Único de La Plata y las dos ediciones anteriores en las calles de Buenos Aires son ejemplos de cómo la categoría no solo busca competir, sino construir experiencias memorables para la gente.

Los boxes estarán dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad y se extenderán a lo largo de 200 metros. Además, 1.800 personas formarán parte de la organización. También habrá 300 baños químicos, 15 ambulancias, cuatro pantallas led, dos hospitales de campaña y un helicóptero.

La Ciudad tiene dos antecedentes en circuitos callejeros: en 2012 el TC2000 se presentó en el centro porteño, en un trazado diseñado sobre las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo que pasaba por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral metropolitana. Y en 2013 se disputó la Ronda de Buenos Aires en Recoleta, sobre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo de Bellas Artes y Plaza Francia. En total, 1.700.000 personas presenciaron las dos ediciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas que impulsa el Gobierno porteño para el desarrollo de los barrios del sur. En este contexto, este mes se iniciará la puesta en valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Villa Riachuelo, donde en 2027 volverá a correr después de 28 años el MotoGP, la principal categoría de motos del mundo. Las obras comprenden la remodelación integral en la pista, los boxes, el paddock, las defensas y las zonas de seguridad, con la incorporación de última tecnología.

Además, y gracias a una alianza con el sector privado, los planes del Gobierno porteño para darle impulso al Sur de la Ciudad también prevén la construcción de viviendas, nueva infraestructura y un polo de entretenimiento y logístico para más de 700 mil vecinos.