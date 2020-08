El Tenis Criollo regresa lentamente a la normalidad

El Tenis Criollo es un deporte originario de la ciudad de Santa Fe. Es una disciplina que ha recuperado los niveles de aceptación, cuenta con muchos jugadores, varios que lo hacen competitivamente, y otros de modo más recreativo. Al igual que las demás disciplinas deportivas, la pandemia de Covid-19 provocó el parate de todas las competencias, y el cierre de los clubes que practican lo que también se conoce tenis con paleta. Desde hace un tiempo los amantes de esta actividad pudieron a encontrarse cumpliendo estrictamente los protocolos de higiene y seguridad.

"Felizmente pudimos volver cuando se abrió la fase para los deportes, en este caso el tenis es una disciplina individual. Para lo cual debimos presentar los protocolos pertinentes y fueron aprobados por el área de salud y el municipio, y se está jugando en los clubes que están afiliados a nuestra institución" le dijo Cristian Rezek a UNO Santa Fe.

El actual presidente de la Asociación Santafesina de Tenis Criollo explicó que "había un deseo enorme el primer día que volvimos a poder jugar, no había canchas, y todas estaban con turnos ocupados todo el tiempo. El protocolo nos permite jugar solamente single, no se puede bajo la modalidad de parejas, cada uno se trae su pelota, su toalla y su agua. No se pueden utilizar los vestuarios. Y como habrás visto, en el ingreso al club se solicita el uso del barbijo o tapaboca, y te toman la temperatura cuando entrás".

"En un primer momento cuando apareció esto de la pandemia uno no sabía como era, que fue allá por febrero o marzo, y todo era un devenir y descubrir lo que estaba pasando. Ahora ya sabemos como se comporta el virus, como te podés contagiar, y por eso al principio fue muy duro. Los primeros quince días y el primer mes se aceptó, y como en mi caso hacía actividad física en mi casa. Pero después del mes y medio se hizo más complicado", contó uno de los mejores jugadores de tenis criollo santafesino de todos los tiempos.

En el Club Unión y Progreso de Villa María Selva se juega tenis con paleta.

Agregó que "comenzó a aparecer la incertidumbre, el cansancio, y la cabeza es como que se empezó a agotar. El encierro te empieza a jugar emocionalmente. Hay especialistas que hoy están hablando que la parte depresiva y la parte piscológica ha afectado mucho. Al deportista y a todo aquel que le gusta hacer vida sana. Fijate que desde que está abierta la actividad no hemos tenido casos, ni en el tenis criollo ni en las disicplinas que utilizan paletas".

Acerca de como estaba previsto el calendario de competencias, el profesor Rezek comentó que "nosotros tenemos un calendario anual de Confederación, en el cual tenés torneos locales y los que se realizan en otras localidades y en otras provincias. Se pudo jugar solamente un torneo, fue en Gimnasia y Esgrima la primera semana de marzo. Después ya se cortó todo, se cerraron los clubs y se suspendieron las competencias".

También manifestó que "no depende de nosotros que podamos tener algún tipo de competencia. Depende de que el gobierno habilite a que se pueda competir en los deportes, en este caso los individuales. Que te digan presente un protocolo para comenzar la competencia, está visto que en las practicas que se vienen haciendo no hay contagios, lo cual es positivo".

Rezek ha sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Más consideraciones

El tenis criollo sigue creciendo en la ciudad y la región y muestra de ello es que ha habido una recuperación en la cantidad de jugadores."En el ámbito de la Asociación tenemos diez clubes afiliados. Son cinco de la ciudad, que son Unión y Progreso, Gimansia y Esgrima de 4 de Enero, Banco Provincial, Ferroviario y Náutico El Quillá. Esos clubes tienen canchas y escuelitas, lo cual es más que importante. Después tenemos clubes que lo practican en Esperanza, San Jerónimo Norte, en Franck, Coronda y Desvío Arijón".

Destacó que "en el ámbito de competencia de la Asociación varía desde los doscientos hasta los cuatrocientos jugadores. Quizás amateurs que van a jugar o a paletear, y que no están afiliados, porque nosotros la entidad que rige la competencia, hay muchos más jugando con la paleta pero no acercan a hacerlo competitivamente".

El tenis criollo puede jugarse bajo el formato single aseguró el dirigente.

"En el ámbito de nuestra institución tenés varias categorías; premini, con los chicos que arrancan en la escuelita, con cinco o seis años que serían preinfantiles, que son los que no están en competencia. Se arranca recién en infantiles en forma recreativa, y si a partir de menores tenés la parte competitiva. Ahí tenés los cadetes y los juveniles, tanto en damas como en caballeros, y después están quinta, cuarta, tercera, segunda y primera, de ambas ramas, que es la más alta, y después tenemos los caballeros" contó el profesor Rezek a cerca de que categorías se juegan en el ambito de la Asociación Santafesina.

Por último, lo consultamos como fueron los comienzos del tenis criollo en la capital provincial, y explicó que "nació allá por la década del veinte, y con dos teorías. Una que fue en el Club Regatas de Santa Fe, y otra en la isla Icciardi. Pero la real fue en Regatas tras un incendio con el mástil de un velero, y los remos con las palas. Empiezan a jugar, y al ver el carpintero del club, esa es la teoría más real, le hace unas paletas rudimentarias de madera, y allí comienza la actividad. Crece tanto, que el 2 de agosto de 1942, reunidos trece clubes, redactan un acta y se hace la reglamentación del tenis criollo. Es un deporte, junto con el Pato, que son considerados el deporte Nacional".