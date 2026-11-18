En la previa del amistoso entre la Selección y Costa Rica en Córdoba, el sancarlino Agustín Giay contuvo a la pequeña Helenita, hija de Eugenia Quevedo.

Un momento emotivo se robó las miradas en el partido amistoso en el que la Selección argentina venció a Costa Rica por 7 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Y el sancarlino Agustín Giay fue el gran protagonista.

Agustín Giay , actual defensor del Palmeiras, tuvo un gran gesto para contener a Helenita , la hija de la artista cordobesa Eugenia Quevedo, quien no pudo contener las lágrimas durante la entonación del Himno Nacional.

HERMOSO GESTO Agustin Giay consoló a la hija de Euge Quevedo mientras la cantante entonaba las estrofas del himno ❤️ https://t.co/78B1BwNRim — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 18, 2026

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña salió al campo de juego de la mano del lateral derecho, quedando a escasos metros de donde su madre se preparaba para entonar las estrofas de la canción patria frente a una multitud.

La emoción de Eugenia Quevedo por el gesto de Agustín Giay

El imponente escenario y la cercanía con las figuras del seleccionado argentino terminaron por desbordar de lagrimas a la niña. Al ver el llanto, Giay no dudó en agacharse, abrazarla y dedicarle unas palabras para transmitirle tranquilidad. La secuencia, captada por las cámaras de TyC Sports, mostró al futbolista acariciando a la pequeña de forma constante hasta que logró calmarse.

❤️ Agustín GIAY consoló a la hija de Eugenia Quevedo que estaba EMOCIONADA porque su mamá iba a cantar el himno. https://t.co/dx9IA5od6P — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) November 18, 2026

Una vez concluido el encuentro, la popular cantante cuartetera aprovechó para valorar la actitud del jugador hacia su hija. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, explicó Quevedo al intentar detallar las sensaciones de su hija.