Un momento emotivo se robó las miradas en el partido amistoso en el que la Selección argentina venció a Costa Rica por 7 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Y el sancarlino Agustín Giay fue el gran protagonista.
El tierno gesto de Agustín Giay con la hija de cantante Eugenia Quevedo
En la previa del amistoso entre la Selección y Costa Rica en Córdoba, el sancarlino Agustín Giay contuvo a la pequeña Helenita, hija de Eugenia Quevedo.
Por Ovación
Agustín Giay, actual defensor del Palmeiras, tuvo un gran gesto para contener a Helenita, la hija de la artista cordobesa Eugenia Quevedo, quien no pudo contener las lágrimas durante la entonación del Himno Nacional.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña salió al campo de juego de la mano del lateral derecho, quedando a escasos metros de donde su madre se preparaba para entonar las estrofas de la canción patria frente a una multitud.
La emoción de Eugenia Quevedo por el gesto de Agustín Giay
El imponente escenario y la cercanía con las figuras del seleccionado argentino terminaron por desbordar de lagrimas a la niña. Al ver el llanto, Giay no dudó en agacharse, abrazarla y dedicarle unas palabras para transmitirle tranquilidad. La secuencia, captada por las cámaras de TyC Sports, mostró al futbolista acariciando a la pequeña de forma constante hasta que logró calmarse.
Una vez concluido el encuentro, la popular cantante cuartetera aprovechó para valorar la actitud del jugador hacia su hija. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, explicó Quevedo al intentar detallar las sensaciones de su hija.