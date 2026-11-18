Unión recibirá este miércoles, desde las 21, a Hindú en el Ángel Malvicino. El equipo de Juan Siemienczuk buscará sumar una nueva victoria para mantenerse en los puestos de arriba.

Unión tendrá este miércoles una nueva oportunidad para ratificar su buen arranque en la Liga Argentina de básquet. Desde las 21, el equipo conducido por Juan Siemienczuk recibirá a Hindú Club de Córdoba, en el estadio Ángel Malvicino, por una nueva presentación de la temporada 2026/27.

El Tate afrontará su sexto compromiso en la competencia con el objetivo de seguir prendido en la parte alta de la tabla y aprovechar la localía para sostener el ritmo que mostró en las primeras jornadas. Actualmente, se ubica en el tercer puesto, por detrás de Salta Basket y San Isidro de San Francisco, los dos equipos que se mantienen invictos.

Del otro lado estará un Hindú que llega a Santa Fe después de una ajustada derrota frente a Santa Paula de Gálvez. El conjunto cordobés cayó por 94-93 en el comienzo de su gira por la provincia y registra un balance de tres victorias y tres caídas.

Para Unión, el encuentro representa una nueva prueba en su intención de consolidarse entre los protagonistas de la Conferencia. Después de este compromiso, el calendario le dará un nuevo desafío en casa: el lunes 30 de noviembre recibirá a Villa San Martín de Resistencia.

El partido de esta noche se disputará en el Ángel Malvicino, desde las 21, y podrá seguirse a través de Básquet Pass.