El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El 6 de septiembre se pondrá en marcha el Torneo Clausura de Liga Santafesina Norberto Serenotti en el que el campeón Sanjustino debutará ante Ciclón Norte de Cayastá

El campeón del Apertura, Sanjustino, debutará de local frente a Ciclón Norte de Cayastá.

Tras la consagración de Sanjustino ante Colón de San Justo en la Gran Final del Apertura Marcos Méndez de la Liga Santafesina, y ahora la máxima división va hacia el final del año calendario, el cual culminará con el torneo Clausura que ya tiene el homenaje en su nombre, el reglamento y el fixture.

A principios de año se estableció que Marcos Méndez sería homenajeado en el Apertura y Norberto Serenotti lo sería en el Clausura: Chijí, como apodaban a Serenotti, fue una gloria del Club Atlético Colón allá por el año 1964, donde por ejemplo se destacó en la recordada victoria del elenco del barrio Centenario ante el famoso e invicto Santos de Pelé, el astro brasileño.

El Torneo Clausura de Liga Santafesina

En la primera fase, se jugarán dos zonas, A y B, de once equipos cada una, a una sola rueda de partidos en la modalidad todos contra todos. Se disputarán once fechas de diez encuentros cada una – cinco en cada zona, más un interzonal entre los equipos previamente emparejados, que serán prioritariamente los clásicos rivales.

Las ubicaciones de los equipos en las zonas se realizan tal lo acordado en las reuniones de Consejo Directivo con fechas 23/01/2025 y 30/01/2025; el equipo que finalice en primera posición en el Campeonato Apertura 2025 Marcos Méndez ocupa la posición 1 (uno) en Zona A por lo que su clásico rival o equipo emparejado ocupa la posición 1 (uno) en Zona B, luego en posición 2 (dos) de la Zona B se coloca al equipo que finalice Segundo (si este no es el emparejado del Primero, en este caso se pasaría al Tercero) ocupando la posición 2 (dos) en Zona A su clásico rival o emparejado, repitiéndose esto hasta conformar las Zonas. Las localías del partido interzonal serán las opuestas a las que se dieron en el mismo encuentro, en desarrollo del Torneo Apertura 2025 Marcos Méndez.

Los partidos de la Primera Fase sumarán puntos para las tablas acumulada anual y de promedios. Si se diera la circunstancia de que, finalizada la primera fase, un equipo haya perdido la categoría por la tabla de promedios, tal condición no lo limita de participar de las fases finales.

image El clásico santafesino entre Colón y Unión se disputará en la sexta fecha.

Finalizada la primera fase, clasifican en cada zona del 1° (primero) al 6° (sexto) pasando directamente a 4tos de Final el 1° (primero) y 2° (segundo) de cada Zona, resto se definirá en un partido único, siendo local el equipo mejor clasificado en su Zona y dándose los cruces según el siguiente detalle: partido 1: 3° zona 1 vs. 6° zona 2; partido 2: 3° zona 2 vs. 6° zona 1; partido 3: 4° zona 1 vs. 5° zona 2; partido 4: 4° zona 2 vs. 5° zona 1. Los partidos indicados se jugarán entresemana (preferentemente el día martes) posterior a la última fecha. Los partidos que finalicen empatados, se definirán por tiros del punto del penal.

Las Zonas del Torneo Clausura

- Zona A: Colón de San Justo, Pucará, Unión, Universidad, Ateneo Inmaculada, Academia Cabrera, Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima, Independiente, Juventud Unida y Deportivo Nobleza de Recreo.

- Zona B: Sanjustino, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá, La Salle Jobson, Nacional, Newell´s Old Boys, Cosmos, Vecinal Gálvez, Ciclón Norte y La Perla del Oeste.

Los clásicos del Clausura

fecha 1: Nobleza vs. La Perla del Oeste

fecha 2: La Salle Jobson vs. Ateneo Inmaculada

fecha 6: Colón vs. Unión

fecha 8: Sportivo Guadalupe vs. Pucará

fecha 10: Sanjustino vs. Colón de San Justo

image El cruce entre Sanjustino y Colón de San Justo se jugará en el Coloso del Oeste.

El fixture del Torneo Clausura

-Fecha 1: Nobleza vs. La Perla del Oeste, Colón (SJ) vs. Juventud Unida, Pucará vs. Independiente, Unión vs. Gimnasia y Esgrima, Universidad vs. Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada vs. Academa AC, Sanjustino vs. Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe vs. Vecinal Gálvez, Colón vs. Cosmos, El Quillá vs. Newell´s, La Salle Jobson vs. Nacional.

-Fecha 2: La Salle Jobson vs. Ateneo Inmaculada, Academia AC vs. Universidad, Ciclón Racing vs. Unión, Gimnasia y Esgrima vs. Pucará, Independiente vs. Colón (SJ), Juventud Unida vs. Nobleza, Nacional vs. El Quillá, Newell´s vs. Colón, Cosmos vs. Guadalupe, Vecinal Gálvez vs. Sanjustino, Ciclón Norte vs. La Perla del Oeste.

-Fecha 3: Juventud Unida vs. Ciclón Norte, Nobleza vs. Independiente, Colón (SJ) vs. Gimnasia y Esgrima, Pucará vs. Ciclón Racing, Unión vs. Academia AC, Universidad vs. Ateneo Inmaculada, La Perla del Oeste vs. Vecinal Gálvez, Sanjustino vs. Cosmos, Guadalupe vs. Newell´s, Colón vs. Nacional, El Quillá vs. La Salle Jobson.

-Fecha 4: El Quillá vs. Universidad, Ateneo Inmaculada vs. Unión, Academia AC vs. Pucará, Ciclón Racing vs. Colón (SJ), Gimnasia y Esgrima vs. Nobleza, Independiente vs. Juventud Unida, La Salle Jobson vs. Colón, Nacional vs. Guadalupe, Newell´s vs. Sanjustino, Cosmos vs. La Perla del Oeste y Vecinal Gálvez vs. Ciclón Norte.

-Fecha 5: Independiente vs. Vecinal Gálvez, Juventud Unida vs. Gimnasia y Esgrima, Nobleza vs. Ciclón Racing, Colón (SJ) vs. Academia AC, Pucará vs. Ateneo Inmaculada, Unión vs. Universidad, Ciclón Norte vs. Cosmos, La Perla del Oeste vs. Newell´s, Sanjustino vs. Nacional, Guadalupe vs. La Salle Jobson, Colón vs. El Quillá.

-Fecha 6: Colón vs. Unión, Universidad vs. Pucará, Ateneo Inmaculada vs. Colón (SJ), Academia AC vs. Nobleza, Ciclón Racing vs. Juventud Unida, Gimnasia y Esgrima vs. Independiente, El Quillá vs. Guadalupe, La Salle Jobson vs. Sanjustino, Nacional vs. La Perla del Oeste, Newell´s vs. Ciclón Norte, Cosmos vs. Vecinal Gálvez.

-Fecha 7: Cosmos vs. Gimnasia y Esgrima, Independiente vs. Ciclón Racing, Juventud Unida vs. Academia AC, Nobleza vs. Ateneo Inmaculada,, Colón (SJ) vs. Universidad, Pucará vs. Unión, Vecinal Gálvez vs. Newell´s, Ciclón Norte vs. Nacional, La Perla del Oeste vs. La Salle Jobson, Sanjustino vs. El Quillá, Sportivo Guadalupe vs. Colón.

image Sportivo Guadalupe, de gran campaña en el Apertura, inicia el Clausura recibiendo a Vecinal Gálvez. foto gentileza Ema Avalos.

-Fecha 8: Guadalupe vs. Pucará, Unión vs. Colón (SJ), Universidad vs. Nobleza, Ateneo Inmaculada vs. Juventud Unida, Academia AC vs. Independiente, Ciclón Racing vs. Gimnasia y Esgrima, Colón vs. Sanjustino, El Quillá vs. La Perla del Oeste, La Salle Jobson vs. Ciclón Norte, Nacional vs. Vecinal Gálvez y Newell´s vs. Cosmos.

-Fecha 9: Ciclón Racing vs. Newell´s, Gimnasia y Esgrima vs. Academia AC, Independiente vs. Ateneo Inmaculada, Juventud Unida vs. Universidad, Nobleza vs. Unión, Colón (SJ) vs. Pucará, Cosmos vs. Nacional, Vecinal Gálvez vs. La Salle Jobson, Ciclón Norte vs. El Quillá, La Perla del Oeste vs. Colón, Sanjustino vs. Guadalupe.

-Fecha 10: Sanjustino vs. Colón (SJ), Pucará vs. Nobleza, Unión vs. Juventud Unida, Universidad vs. Independiente, Ateneo Inmaculada vs. Gimnasia y Esgrima, Academia AC vs. Ciclón Racing, Guadalupe vs. La Perla del Oeste, Colón vs. Ciclón Norte, El Quillá vs. Vecinal Gálvez, La Salle Jobson vs. Cosmos y Nacional vs. Newell´s.

-Fecha 11: Academia AC vs. Nacional, Ciclón Racing vs. Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima vs. Universidad, Independiente vs. Unión, Juventud Unida vs. Pucará, Nobleza vs. Colón (SJ), Newell´s vs. La Salle Jobson, Cosmos vs. El Quillá, Vecinal Gálvez vs. Colón, Ciclón Norte vs. Guadalupe, La Perla del Oeste vs. Sanjustino.