Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Varios jugadores de Boca llegaron a Santa Fe para el casamiento de Kevin Zenón

Varios futbolistas de Boca, como Leandro Paredes, llegaron a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. Video

26 de diciembre 2025 · 19:39hs
Varios jugadores de Boca llegaron a Santa Fe para el casamiento de Kevin Zenón

IG ccamilagalantee

Los futbolistas de Boca sorprendieron al viajar a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. La celebración de este viernes por la noche tendrá a los jugadores del Xeneize, que llegaron a Sauce Viejo en un avión privado, el cual quedó expuesto a partir de una publicación en redes de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

Entre los presentes se destacaron Paredes, capitán de Boca y campeón en Qatar 2022 con la Selección Argentina, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y el arquero Leandro Brey.

Los jugadores de Boca que vinieron a Santa Fe

También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos, además de la hija del Changuito, todos rumbo a la boda del mediocampista del Xeneize. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/humanewsinfo/status/2004625312970408155&partner=&hide_thread=false

La ceremonia tendrá lugar en Santa Fe, ciudad clave en la historia personal del volante, donde conoció a su pareja durante su etapa en Unión. La fecha fue elegida de manera simbólica, ya que coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada en la Navidad pasada durante unas vacaciones en México.

Con el plantel licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su boda antes de reincorporarse el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos

Santa Fe Kevin Zenón Leandro Paredes
Noticias relacionadas
el camino al 2026: union definio su pretemporada y viajara a uruguay

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

La ciudad de Santa Fe activó el protocolo base de prevención de riesgo hídrico por posibles lluvias

La ciudad de Santa Fe activó el protocolo base de prevención de riesgo hídrico por posibles lluvias

Dengue. Comienzan los controles en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe.

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Lo último

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Último Momento
Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Ovación
Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: Me duele verlo así hoy por hoy

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: "Me duele verlo así hoy por hoy"

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"