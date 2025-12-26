Varios jugadores de Boca llegaron a Santa Fe para el casamiento de Kevin Zenón

Varios futbolistas de Boca, como Leandro Paredes, llegaron a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. Video

Los futbolistas de Boca sorprendieron al viajar a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. La celebración de este viernes por la noche tendrá a los jugadores del Xeneize, que llegaron a Sauce Viejo en un avión privado, el cual quedó expuesto a partir de una publicación en redes de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

Entre los presentes se destacaron Paredes, capitán de Boca y campeón en Qatar 2022 con la Selección Argentina, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y el arquero Leandro Brey.

Los jugadores de Boca que vinieron a Santa Fe

También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos, además de la hija del Changuito, todos rumbo a la boda del mediocampista del Xeneize. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

La ceremonia tendrá lugar en Santa Fe, ciudad clave en la historia personal del volante, donde conoció a su pareja durante su etapa en Unión. La fecha fue elegida de manera simbólica, ya que coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada en la Navidad pasada durante unas vacaciones en México.

Con el plantel licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su boda antes de reincorporarse el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos