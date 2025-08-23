El Tottenham de Romero venció a Manchester City y es líder

Tottenham, con la capitanía de Cuty Romero, superó 2-0 como visitante a Manchester City y estiró su buen inicio de temporada en la Premier League

Tottenham dio el golpe el Mánchester y derrotó merecidamente al City por 2 a 0 para llegar a la cima de la Premier League.

Cristian Romero fue nuevamente el capitán de un Tottenham que suma seis puntos sobre seis jugados en la actual campaña.

Por su parte, el City de Guardiola venía de golear 4-0 a Wolverhampton en el debut y este sábado fue sorprendido por los Spurs.

Ayer fue el turno de Enzo Fernández, quien marcó un tanto en la goleada 5-1 de Chelsea sobre West Ham en el estadio Olímpico de Londres.

Brennan Johnson abrió el marcador a los 35 minutos tras recibir un pase de Richarlison y superar a James Trafford.

En tiempo de descuento de la primera mitad, Trafford se equivocó en una salida del fondo, Richarlison capturó la pelota y el portugués João Palhinha terminó ampliando el score.

En la segunda mitad, el Cuti fue amonestado por una falta sobre la banda, pero pudo terminar el partido sin problemas y siendo una de las figuras del mismo.

En la próxima fecha Tottenham recibirá a Bournemouth mientras que Manchester City visitará a Brighton.