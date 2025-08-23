La AFA brindó detalles de los amistosos que tendrá la Selección Argentina

La Selección Argentina definió su agenda, aunque aún restan conocer rivales, de lo que serán los amistosos en lo que resta del año

La AFA comenzó a definir el calendario de la Selección Argentina para el cierre de 2025 y oficializó que será con una serie de amistosos internacionales fuera del país durante las doble fechas FIFA de octubre y noviembre.

Del 6 al 14 de octubre se presentará en Estados Unidos -ciudades y rivales a definir- y del 10 al 18 de noviembre jugará en Luanda, la capital Angola y Kerala, India , con rivales también a definir.

El fixture de la Scaloneta marca que el jueves 4 de septiembre a las 20.30 recibirá en el Monumental a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que sería el último partido oficial de Messi con la Selección en el país.

Y el martes 9 a las 20.30 visitará a Ecuador en el cierre de las clasificatorias para el Mundial 2026.