Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

La AFA brindó detalles de los amistosos que tendrá la Selección Argentina

La Selección Argentina definió su agenda, aunque aún restan conocer rivales, de lo que serán los amistosos en lo que resta del año

23 de agosto 2025 · 09:59hs
La AFA brindó detalles de los amistosos que tendrá la Selección Argentina

La AFA comenzó a definir el calendario de la Selección Argentina para el cierre de 2025 y oficializó que será con una serie de amistosos internacionales fuera del país durante las doble fechas FIFA de octubre y noviembre.

Del 6 al 14 de octubre se presentará en Estados Unidos -ciudades y rivales a definir- y del 10 al 18 de noviembre jugará en Luanda, la capital Angola y Kerala, India, con rivales también a definir.

LEER MÁS: Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

El fixture de la Scaloneta marca que el jueves 4 de septiembre a las 20.30 recibirá en el Monumental a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que sería el último partido oficial de Messi con la Selección en el país.

Y el martes 9 a las 20.30 visitará a Ecuador en el cierre de las clasificatorias para el Mundial 2026.

Selección Argentina AFA Estados Unidos
Noticias relacionadas
la seleccion argentina enfrenta a panama rumbo a la americup

La Selección Argentina enfrenta a Panamá rumbo a la AmeriCup

las razones por las que se cayeron los amistosos entre argentina y mexico

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

se cayeron los duelos ante mexico y la seleccion argentina busca rival para la gira por ee.uu.

Se cayeron los duelos ante México y la Selección argentina busca rival para la gira por EE.UU.

dibu martinez volvio al arco de aston villa con reves frente a brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"