El Tribunal de Competencias falló en contra de Colón

20 de diciembre 2025 · 19:27hs
El Tribunal de Competencias de la Asociación de Clubes se expidió oficialmente sobre el partido suspendido entre Colón de Santa Fe e Independiente BBC, correspondiente a la Liga Argentina de Básquet, y resolvió dar por terminado el encuentro con victoria reglamentaria para el conjunto santiagueño.

De acuerdo al fallo, el organismo disciplinario declaró rebelde a Colón debido a la falta de respuesta del club a los requerimientos formales realizados luego del episodio que derivó en la suspensión del juego. Esa situación fue determinante para avanzar en la resolución sin descargos adicionales por parte de la institución rojinegra.

Los justificativos del Tribunal para fallar contra Colón

El Tribunal indicó que no encontró fundamentos para desestimar el informe arbitral, el cual fue ratificado a partir del análisis del encuentro a través de la plataforma Básquet Pass. En consecuencia, y en cumplimiento del artículo 254.2 del reglamento general de la temporada, el partido fue cerrado con un 20-0 a favor de Independiente BBC.

Con esta determinación, Independiente sumó dos puntos en la tabla, mientras que Colón obtuvo uno, tal como lo establece el sistema de puntuación para estos casos. Además, el fallo contempla la aplicación de las sanciones reglamentarias vigentes, con la aclaración de que las costas del proceso quedarán a cargo del club santafesino.

La resolución del Tribunal representa un revés para Colón en su camino dentro de la Liga Argentina, no solo por la pérdida deportiva de los puntos en juego, sino también por el impacto institucional que implica haber sido declarado en rebeldía. Hasta el momento, desde el club no se emitió un pronunciamiento oficial tras conocerse el fallo.

Colón tribunal Independiente
