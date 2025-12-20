Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Arrancó oficialmente la era de Andrés Yllana en San Martín (T), que le mejoró la propuesta a Wachi García, el gran objetivo que tenía Colón.

Andrés Yllana volvió a escena en la Primera Nacional y ya empezó a dejar su impronta. El extécnico de Colón puso en marcha su ciclo al frente de San Martín de Tucumán, con decisiones fuertes, movimientos de mercado y definiciones que también repercuten en Santa Fe, donde el Sabalero sigue atento a algunas situaciones puntuales. Uno de los primeros capítulos del nuevo proceso tuvo como protagonista a Franco “Wachi” García .

Colón había avanzado de manera concreta por el futbolista y su salida del “Ciruja” parecía encaminada hacia el Brigadier López. Sin embargo, una propuesta superadora de San Martín modificó el escenario y, al menos por ahora, el jugador continuaría en Tucumán, respaldado por el nuevo proyecto que encabeza Yllana.

En ese mismo contexto aparece otro nombre que sigue en el radar rojinegro: Franco García, volante ofensivo de 27 años que quedará con el pase en su poder el próximo 31 de diciembre, una vez finalizado su vínculo con San Martín. Durante la temporada 2025 fue una pieza habitual en el equipo tucumano: disputó 30 partidos, convirtió cinco goles y aportó una asistencia, números que lo posicionan como una alternativa interesante para reforzar el ataque desde la segunda línea.

El recorrido de García incluye pasos por Racing de Córdoba, donde sumó 64 partidos con siete tantos y ocho asistencias, y por Cobresal de Chile, club en el que acumuló 75 encuentros oficiales, diez goles y ocho pases gol. Experiencia, versatilidad y continuidad competitiva son atributos que encajan dentro de las opciones que analiza Colón para el armado de su plantel.

El modelo 2026 que activó Yllana en San Martín (T)

Mientras tanto, en Tucumán, Yllana ya activó el “modelo 2026”. El nuevo ciclo comenzó con definiciones claras: bajas confirmadas, continuidades aseguradas y una posible venta que podría generar ingresos importantes. El entrenador inició una ronda de charlas individuales para que cada jugador conozca su situación de cara al futuro inmediato.

En ese marco, Tomás García, tercer arquero del plantel profesional, fue notificado de que no será tenido en cuenta. La decisión fue comunicada personalmente por el DT, en una señal del estilo directo con el que Yllana pretende ordenar el plantel. También se confirmaron las salidas de Agustín Prokop, que no entra en la consideración técnica, y de Hernán Zuliani, quien regresará a Defensa y Justicia, dueño de su pase, tras iniciarse el proceso de rescisión contractual.

Yllana.jpg La Gaceta

No todas fueron despedidas. Se ratificó la continuidad de Guillermo Rodríguez, uno de los futbolistas con mayor rodaje en la última temporada, y en principio también seguirían Alan Cisnero y Aníbal Paz, a la espera de ajustar detalles formales. Además, en una decisión consensuada entre la dirigencia y el cuerpo técnico, Leonardo Monroy renovó su contrato hasta diciembre de 2027, apuntando a sostener una base con proyección a mediano plazo.

El cierre de este primer paquete de definiciones llegó con el caso de Nahuel Banegas. El futbolista continuará su carrera fuera de San Martín y se aguarda una oferta formal de Tigre, que avanzaría por el 80% del pase, mientras el “Santo” conservaría el 20% restante. Una operación que le permitiría al club tucumano asegurarse ingresos inmediatos y, a la vez, mantener una porción ante una futura venta.

Así, entre salidas, renovaciones y negociaciones abiertas, Andrés Yllana empieza a darle forma a su San Martín, mientras Colón observa de reojo un mercado que vuelve a cruzar caminos entre Santa Fe y Tucumán.