Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Arrancó oficialmente la era de Andrés Yllana en San Martín (T), que le mejoró la propuesta a Wachi García, el gran objetivo que tenía Colón.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 10:07hs
Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

La Gaceta

Andrés Yllana volvió a escena en la Primera Nacional y ya empezó a dejar su impronta. El extécnico de Colón puso en marcha su ciclo al frente de San Martín de Tucumán, con decisiones fuertes, movimientos de mercado y definiciones que también repercuten en Santa Fe, donde el Sabalero sigue atento a algunas situaciones puntuales. Uno de los primeros capítulos del nuevo proceso tuvo como protagonista a Franco “Wachi” García.

Wachi García, con una propuesta superadora a la de Colón

Colón había avanzado de manera concreta por el futbolista y su salida del “Ciruja” parecía encaminada hacia el Brigadier López. Sin embargo, una propuesta superadora de San Martín modificó el escenario y, al menos por ahora, el jugador continuaría en Tucumán, respaldado por el nuevo proyecto que encabeza Yllana.

LEER MÁS: Colón en alerta: Belgrano frenó por el momento la salida de Tiago Cravero

En ese mismo contexto aparece otro nombre que sigue en el radar rojinegro: Franco García, volante ofensivo de 27 años que quedará con el pase en su poder el próximo 31 de diciembre, una vez finalizado su vínculo con San Martín. Durante la temporada 2025 fue una pieza habitual en el equipo tucumano: disputó 30 partidos, convirtió cinco goles y aportó una asistencia, números que lo posicionan como una alternativa interesante para reforzar el ataque desde la segunda línea.

El recorrido de García incluye pasos por Racing de Córdoba, donde sumó 64 partidos con siete tantos y ocho asistencias, y por Cobresal de Chile, club en el que acumuló 75 encuentros oficiales, diez goles y ocho pases gol. Experiencia, versatilidad y continuidad competitiva son atributos que encajan dentro de las opciones que analiza Colón para el armado de su plantel.

El modelo 2026 que activó Yllana en San Martín (T)

Mientras tanto, en Tucumán, Yllana ya activó el “modelo 2026”. El nuevo ciclo comenzó con definiciones claras: bajas confirmadas, continuidades aseguradas y una posible venta que podría generar ingresos importantes. El entrenador inició una ronda de charlas individuales para que cada jugador conozca su situación de cara al futuro inmediato.

En ese marco, Tomás García, tercer arquero del plantel profesional, fue notificado de que no será tenido en cuenta. La decisión fue comunicada personalmente por el DT, en una señal del estilo directo con el que Yllana pretende ordenar el plantel. También se confirmaron las salidas de Agustín Prokop, que no entra en la consideración técnica, y de Hernán Zuliani, quien regresará a Defensa y Justicia, dueño de su pase, tras iniciarse el proceso de rescisión contractual.

Yllana.jpg

No todas fueron despedidas. Se ratificó la continuidad de Guillermo Rodríguez, uno de los futbolistas con mayor rodaje en la última temporada, y en principio también seguirían Alan Cisnero y Aníbal Paz, a la espera de ajustar detalles formales. Además, en una decisión consensuada entre la dirigencia y el cuerpo técnico, Leonardo Monroy renovó su contrato hasta diciembre de 2027, apuntando a sostener una base con proyección a mediano plazo.

LEER MÁS: Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

El cierre de este primer paquete de definiciones llegó con el caso de Nahuel Banegas. El futbolista continuará su carrera fuera de San Martín y se aguarda una oferta formal de Tigre, que avanzaría por el 80% del pase, mientras el “Santo” conservaría el 20% restante. Una operación que le permitiría al club tucumano asegurarse ingresos inmediatos y, a la vez, mantener una porción ante una futura venta.

Así, entre salidas, renovaciones y negociaciones abiertas, Andrés Yllana empieza a darle forma a su San Martín, mientras Colón observa de reojo un mercado que vuelve a cruzar caminos entre Santa Fe y Tucumán.

Colón Yllana García
Noticias relacionadas
Tiago Cravero por ahora no sale de Belgrano pese al interés de Colón.

Colón en alerta: Belgrano frenó por el momento la salida de Tiago Cravero

colon activo la campana de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

colon acelera por bonansea para rearmar un ataque que hoy esta en deuda

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Colón ganaba, pero el partido se suspendió por un problema con el reloj de 24 segundos.

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Lo último

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Último Momento
Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Ma, me están llevando. Ayuda: buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Ovación
Vazzoler destacó el semillero de Unión: Estos chicos nos van a dar un montón

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio