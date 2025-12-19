Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón informó los precios y las promociones de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. Las promociones y facilidades de pago.

Colón puso primera fuera de la cancha y lanzó oficialmente la venta de abonos para la temporada 2026 de la Primera Nacional, con una propuesta que apunta a fidelizar al socio y garantizar presencia en el Brigadier López durante todo el año. Con opciones semestrales y anuales, el club sabalero ya habilitó la comercialización y difundió los valores junto a las condiciones generales.

Bajo el lema “Colón se vive desde la tribuna” , la institución invita a asegurar el lugar para una temporada que será clave en el objetivo deportivo. Los precios vigentes —tanto para el abono semestral como para el anual— rigen hasta el 31 de diciembre de 2025 . A partir del 1° de enero de 2026 habrá una actualización del 10% , y un nuevo ajuste del mismo porcentaje desde el 1° de febrero .

En cuanto a los valores, los abonos presentan una amplia gama según el sector del estadio. Por ejemplo, el semestral arranca en $95.000 para Platea Este Codios, Platea Norte Alta y Platea Sur Alta, mientras que el anual para esos mismos sectores es de $180.000. La Platea Este Central tiene un costo de $105.000 semestral y $200.000 anual. En los sectores más altos, la Platea Oeste se ofrece a $160.000 el semestre y $300.000 el año completo, mientras que la Platea Oeste Techada asciende a $190.000 y $360.000, respectivamente.

• Los valores publicados (semestral y anual) rigen hasta el 31/12/2025.

También se incluyen los sectores premium: el Palco Balcón cuesta $265.000 semestral y $500.000 anual; el Palco VIP, $330.000 y $610.000; y el Palco VIP+, $380.000 el semestre y $720.000 el año. El Palco Corp Norte Piso 2 mantiene valores de $265.000 semestral y $500.000 anual, al igual que el sector Foso A2.

Las facilidades de pago

En cuanto a las formas de pago, el club dispuso un 10% de descuento en efectivo. Además, las tarjetas del Banco Bica permiten abonar en 12 cuotas sin interés (modalidad presencial), mientras que el resto de las tarjetas ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés a través de la plataforma boletariavip.com.ar. Se suma también la opción “Abono Amigo”, que otorga un 25% de descuento al adquirir cuatro abonos juntos en Platea Este Alta, Sur Alta o Norte Alta.

Otro punto importante es que las butacas conservarán la reserva de la temporada 2025 hasta el 16 de enero de 2026, un beneficio clave para los abonados actuales. Desde la dirigencia remarcan la necesidad de revisar atentamente los términos y condiciones publicados en las placas oficiales.

Para más información o para concretar la compra, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3424302960 o acercarse personalmente a la sede del club. Con este lanzamiento, Colón refuerza su vínculo con el socio y empieza a jugar la temporada 2026 desde la tribuna.