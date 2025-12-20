Uno Santa Fe | Santa Fe | Gran Santa Fe

Más del 25% de la población activa del Gran Santa Fe busca otro empleo o un ingreso adicional

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran que el desempleo y la ocupación demandante reflejan dificultades para cubrir necesidades básicas en un contexto económico adverso

20 de diciembre 2025 · 20:03hs
Foto: La Capital / Archivo.

La desocupación volvió a incrementarse en los principales aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo a los datos difundidos por el INDEC a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En el Gran Santa Fe, la población económicamente activa (PEA) —integrada por personas que trabajan o buscan activamente empleo— alcanzó el 44,5%, lo que representa unas 247.000 personas. Dentro de ese universo, la desocupación se ubicó en el 6,2%, equivalente a 15.000 personas sin trabajo.

El informe también refleja un crecimiento de la ocupación demandante, que comprende a quienes tienen empleo pero buscan otro, la cual llegó al 9,6% (24.000 personas). En tanto, la subocupación se ubicó en el 9,4%, alcanzando a 23.000 personas.

En comparación con el trimestre anterior, la situación muestra un deterioro: la desocupación era del 5,5% (13.000 personas), la ocupación demandante del 7,1% (17.000) y la subocupación del 10% (24.000).

Rosario, con indicadores más elevados que Santa Fe

En el Gran Rosario, los niveles de desocupación son más altos. La PEA se ubicó en el 53,3%, unas 727.000 personas, y el desempleo trepó al 8,9%, lo que implica 64.000 personas sin trabajo.

La ocupación demandante alcanzó el 11%, es decir 80.000 personas, mientras que la subocupación fue del 9,7%, equivalente a 70.000 personas.

También en este aglomerado se observa un empeoramiento respecto del trimestre previo, cuando la desocupación era del 7,7% (55.000 personas). En contraste, la ocupación demandante bajó desde el 14% (101.000), al igual que la subocupación, que pasó del 9,9% (71.000).

Un dato que refleja ingresos insuficientes

Más allá de los niveles de desempleo, los datos de la EPH dejan al descubierto una tendencia preocupante: en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, más del 25% de la población económicamente activa está buscando una fuente laboral, ya sea porque no tiene empleo o porque el que posee no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

El crecimiento del desempleo y de la ocupación demandante muestra un mercado laboral tensionado, donde cada vez más personas intentan mejorar sus ingresos en un contexto económico complejo.

