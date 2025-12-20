Uno Santa Fe | Colón | Colón

A Colón le surgió por Tiago Cravero el competidor menos esperado

Tiago Cravero es uno de los grandes objetivos que tiene Colón. Fue repescado por Belgrano, y aparecieron varios interesados.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 12:02hs
El mercado de pases volvió a marcar un freno en los planes de Colón. La llegada de Tiago Cravero, una de las prioridades para reforzar el mediocampo, quedó en pausa luego de que surgieran nuevos actores en la negociación. Entre ellos aparece Unión, un competidor que no estaba en los planes iniciales y que se sumó a la disputa por el volante, en un escenario cada vez más cargado de intereses cruzados.

Unión trunca los planes de Colón por Cravero

La irrupción del Tatengue no es casual. Unión también busca potenciar la zona media y mantiene negociaciones abiertas con Colón por distintos nombres, como Thiago Cardozo y Agustín Colazo, además de posibles puntos de contacto en la situación del uruguayo Rodrigo Saravia. Ese ida y vuelta constante entre ambas dirigencias generó un terreno común donde el nombre de Cravero empezó a tomar fuerza en Santa Fe.

LEER MÁS: Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón había avanzado con la idea de sumar al mediocampista como una pieza clave para jerarquizar su plantel, pero el panorama se complejizó rápidamente. No solo Unión manifestó interés, sino que también aparecieron sondeos de otros equipos de la Primera Nacional y consultas desde la Liga Profesional, lo que encareció la operación y enfrió cualquier definición inmediata.

Belgrano analiza a Cravero, con expectativa en Colón

En este contexto, Belgrano tomó una decisión que alteró los tiempos: repescó a Cravero tras su paso por San Miguel y lo incorporó a la pretemporada que ya inició bajo la conducción de Ricardo Zielinski. El entrenador del Pirata pretende observarlo de cerca antes de resolver su futuro, sin descartar ninguna opción. La evaluación deportiva será determinante para definir si continúa en Córdoba o si se le busca una salida en este mercado.

LEER MÁS: Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Para Colón, la situación implica recalcular. Cravero sigue siendo una prioridad para fortalecer el mediocampo, pero ahora el Sabalero sabe que no corre solo. La aparición de Unión como competidor directo agrega un condimento especial, más aún en un mercado donde las negociaciones entre ambos clubes se multiplican y se entrelazan.

Por ahora, la pelota quedó del lado de Belgrano y de Zielinski, que tendrá la última palabra tras ver al jugador en acción. Mientras tanto, Colón espera, atento a los movimientos del mercado y consciente de que el interés por Cravero ya no es exclusivo y que la pulseada promete extenderse.

