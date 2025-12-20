Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Pipa Alario y alzó el Trofeo de Campeones

En el estadio Único de San Nicolás, Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Lucas Alario y alzó el Trofeo de Campeones.

20 de diciembre 2025 · 21:32hs
Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

En el estadio Único de San Nicolás, el ´Calamar´ empezó ganando con el gol de Franco Zapiola, jugador cuyo pase pertenece al ´Pincha´, a los 5 minutos del complemento. Sin embargo, los de La Plata lo igualaron a los 34 minutos y lo ganaron a los 46, con tantos de Lucas Alario en ambas ocasiones.

Así, el equipo de Eduardo Domínguez alcanza su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.

Tras un primer tiempo sin emociones con un Estudiantes más incisivo, el ´Calamar´ abrió el marcador a los 5 minutos del complemento con el gol de Franco Zapiola, cuyo pase pertenece a los de La Plata.

Luego una serie de rebotes dentro del área de Estudiantes, la pelota le quedó picando en el punto penal a Zapiola que le dio de lleno y, con un remate raso, marcó el primer gol de la tarde en San Nicolás.

El ´Pincha´ logró empatar el partido a los 34 minutos con el gol de Lucas Alario. Tras un gran centro cruzado de José Sosa, el delantero Fabricio Pérez entró por el palo izquierdo del arquero Fabricio Losas, cabeceó al medio donde ingresó el atacante ex River, la empujó y puso el 1-1.

Cuando parecía que el encuentro se iba al tiempo extra, Estudiantes alcanzó el agónico 2-1 con el segundo tanto de la tarde de Lucas Alario. Tras un preciso tiro de esquina de Sosa desde la derecha, la pelota cayó en el segundo palo del arquero Federico Losas donde el delantero ex River cabeceó cruzado y marcó el gol del título.

Esta es la sintesís de Estudiantes y Platense por el Trofeo de Campeones

  • Trofeo de Campeones
  • Platense (1) - Estudiantes de La Plata (2)
  • Estadio: Único de San Nicolás, San Nicolás, Buenos Aires.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Pablo Dóvalo

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Zapiola; Guido Mainero, Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 5m. Franco Zapiola (P); 34m. Lucas Alario (E); 46m. Lucas Alario (E).

Cambios en el segundo tiempo: 6m. Raúl Lozano por Juan Ignacio Saborido (P); 17m. José Sosa por Ezequiel Sosa (E), Eric Meza por Román Gómez (E) y Fabricio Pérez por Joaquín Tobio Burgos (E); 23m. Franco Minerva por Franco Zapiola (P) y Edgar Elizalde por Tomás Silva (P); 27m. Lucas Alario por Cristian Medina (E); 37m. Nicolás Orsini por Ignacio Schor (P) y Franco Baldassarra por Guido Mainero (P); 47m. Facundo Rodríguez por Edwin Cetré (E).

