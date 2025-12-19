Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón en alerta: Belgrano frenó por el momento la salida de Tiago Cravero

Si bien las gestiones para que Tiago Cravero sea refuerzo de Colón estaban avanzadas, en las últimas horas, Belgrano le puso un freno

19 de diciembre 2025 · 22:44hs
Tiago Cravero por ahora no sale de Belgrano pese al interés de Colón.

Tiago Cravero por ahora no sale de Belgrano pese al interés de Colón.

El volante central Tiago Cravero es una de las prioridades que tiene el DT de Colón Ezequiel Medrán para reforzar el mediocampo. Desde hace días se viene mencionando que existen gestiones concretas y avances importantes para concretar la operación.

Belgrano por ahora retiene a Cravero

Incluso se hablaba de un principio de acuerdo entre las partes, ya que el pase del mediocampista de 23 años pertenece a Belgrano, quien hizo uso de la cláusula de repesca para que vuelva al Pirata.

Y es que Cravero tenía contrato con San Miguel hasta junio del 2026, pero Belgrano cortó el préstamo. De todos modos, la intención era negociarlo y por eso Colón avanzó.

LEER MÁS: Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Aunque también es pretendido por Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto. Lo cierto es que este viernes, por pedido del Ruso Zielinski, la dirigencia de Belgrano habría frenado la salida de Cravero.

Esta decisión tiene que ver con la posible ida de Rodrigo Saravia, jugador que es pretendido por Unión. En consecuencia, si el uruguayo se va, es factible que Zielinski, intente retener a Cravero.

