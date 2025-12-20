Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Nicolás Vazzoler, exDT de la Reserva de unión fue incorporado al cuerpo técnico de Leonardo Madelón y habló de este nuevo desafío profesional.

El regreso de Leonardo Madelón a Unión trajo consigo movimientos internos que reconfiguran el día a día futbolístico del club. Uno de ellos fue la incorporación de Nicolás Vazzoler, hasta hace poco entrenador de la Reserva, al cuerpo técnico del primer equipo. Una decisión que, según reconoció el propio protagonista, lo tomó por sorpresa, pero que hoy lo encuentra entusiasmado y con energías renovadas.

En diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), Vazzoler explicó cómo se dio este nuevo paso en su carrera. “La realidad es que fue una sorpresa. Cuando termina el año y después de un proceso de Reserva tan desgastante, uno empieza a preguntarse qué hacer, si seguir o si salir. Había mucho cansancio y eso a veces no es buen consejero”, confesó.

En ese contexto apareció el llamado de Madelón, que cambió el escenario por completo. “Cuando surge la propuesta de Leo, aparecen la emoción, el agradecimiento y las ganas de acompañarlo. Reenergiza y entusiasma de cara a lo que puede ser el año que viene”, remarcó Vazzoler, quien conoce en profundidad el mundo Unión y comparte con el DT una mirada pasional sobre el club.

Sobre el rol que ocupará dentro del cuerpo técnico, el ex DT de la Reserva fue claro: “Será un rol que se irá construyendo en función de las necesidades. Llego a un grupo conformado, que viene trabajando hace mucho tiempo, y me toca adaptarme. Van a encontrar a alguien con mucha pasión, empuje y ganas de sentirse útil. Yo amo lo que hago y ese es el mayor capital que puedo ofrecer”.

Grella y Aguirre, los proyectos que ya asoman

Más allá de su nuevo lugar, Vazzoler sigue siendo una voz autorizada para hablar de los juveniles que vienen pidiendo pista desde la Reserva. En ese sentido, se detuvo especialmente en Santiago Grella y Misael Aguirre, dos nombres que Madelón ya promovió al plantel profesional. Ambos concentraron, estuvieron en el banco y Grella incluso debutó en la derrota 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Sobre Grella, Vazzoler destacó sus cualidades técnicas y pidió paciencia: “Es un jugador determinante en el uno contra uno, con una capacidad técnica altísima. Buen remate con las dos piernas, calidad de pase. Fue determinante en Reserva y marcó un diferencial. Hay que esperar, entender los contextos y dejar que sume experiencia. De a poco va a tener sus posibilidades”.

En cuanto a Aguirre, el análisis fue igual de elogioso, aunque marcando un proceso distinto. “Misa (Misael) tuvo un recorrido mucho más corto en Reserva y muy explosivo. En menos de cuatro meses ya era titular. Eso habla de sus cualidades. Es intuitivo, tiene gol y una gran capacidad para resolver situaciones”, explicó, recordando incluso el elogio reciente de Martín Minella: “Es un crack”.

Vazzoler insistió en un mensaje de calma hacia el hincha: “No hay que ser ansiosos. Leo los conoce bien, los tiene entrenando hace tiempo y sabe cuál es el timing para cada uno. La gente debe saber esperar. Estoy convencido de que estos chicos, en algún momento, nos van a dar un montón”.

Así, Unión no solo apuesta a la experiencia de Madelón, sino también a un puente sólido entre la Reserva y la Primera. Y en ese camino, la mirada de Vazzoler aparece como una pieza clave para que el talento joven encuentre su lugar cuando llegue el momento indicado.