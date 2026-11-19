El Tribunal de Disciplina resolvió tras el pedido de River por la expulsión del defensor Gonzalo Montuel ante Boca.

El defensor de River Gonzalo Montiel deberá cumplir con otra fecha de suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina le redujera de tres a dos partidos la sanción por la tarjeta roja directa que recibió en el Superclásico ante Boca, por una falta hacia Lautaro Blanco.

De esta manera, el lateral derecho se perderá el duelo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura y podrá estar disponible recién en una hipotética instancia de cuartos de final , en caso de que River pase de ronda.

El árbitro Nicolás Ramírez decidió expulsar al hombre de la Selección argentina a los 35 minutos del segundo tiempo en la "Bombonera" por una entrada calificada como "juego brusco grave". La primera decisión había sido darle tres fechas al lateral derecho.

De esta manera, Montiel debía haber estado marginado en la consdieración de Leonardo Ponzio para la última fecha del Clausura (la cual ya cumplió al ausentarse contra Aldosivi) y en las instancias de octavos y cuartos de final.

Ante este panorama, River decidió apelar la sanción de manera formal y en la misma semana tuvo un precedente positivo, ya que Gastón Ávila había sido expulsado en Rosario Central en la última fecha contra Estudiantes de Río Cuarto tras una dura patada al arquero rival y recibió una sanción menor.

Aunque se especulaba con que podría ser castigado por 3 o 4 partidos, finalmente el Tribunal de Disciplina escuchó el descargo tempranero de Rosario Central y decidió solo suspenderlo por un partido, por lo cual se perderá únicamente las instancias de octavos de final.

Ante la ausencia de Montiel, el lateral derecho de River volverá a ser ocupado por Giovanni González, el uruguayo que ya estuvo en el triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi el pasado 5 de noviembre.

¿Qué once parará Ponzio en River ante Lanús?

En River comenzó a esclarecerse el panorama para el armado del equipo de cara a los octavos de final del Torneo Clausura, este domingo desde las 19 ante Lanús en el estadio "Monumental".

Ponzio ya sabe que no contará con Montiel y en la defensa Lautaro Rivero parece sacarle ventaja a Lucas Martínez Quarta. Además, Fausto Vera no podrá ser de la partida debido a una tendinitis en el pie, justo cuando se había recuperado de un desgarro.

Además, en el ataque, por ahora, Lucas Beltrán se impone por sobre Sebastián Driussi. De esta manera, la probable formación de River ante Lanús irá con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.