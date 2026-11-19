La jefa del bloque Provincias Unidas fundamentó el faltazo de su bancada el miércoles en Diputados por el freno oficialista a la Ley de Biocombustibles. Además, reclamó diálogo al Gobierno nacional de cara a la votación del Presupuesto la semana próxima y pidió garantías para las universidades.

La diputada nacional Gisela Scaglia , presidenta del bloque Provincias Unidas , explicó este jueves los motivos detrás de la decisión de su bancada de no dar quórum durante la sesión especial celebrada el miércoles en la Cámara de Diputados .

En declaraciones a Radio 2, la legisladora santafesina atribuyó el plantón parlamentario a la negativa del oficialismo para incluir en el temario la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

El vacío en el recinto dejó sin número la sesión impulsada por el Gobierno y expuso el malestar de gobernadores dialoguistas —como el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora— frente a la agenda legislativa de la Casa Rosada.

“Si esta agenda no va a ser tratada, nosotros no estamos dispuestos a sesionar porque entendemos que la sesión tiene que ser para darle respuestas concretas a la gente”, sostuvo Scaglia, quien remarcó el impacto productivo de la norma para Santa Fe y otras siete provincias.

Según detalló la exvicegobernadora en el programa De boca en boca, el proyecto busca elevar el porcentaje de corte obligatorio en naftas y gasoil para reactivar plantas industriales que actualmente se encuentran inactivas. “Muy cerquita de Rosario van a ver una planta de bio directamente paralizada, cuando podría estar en funcionamiento si cambiamos la ley y la hacemos más productiva”, graficó.

En ese sentido, cuestionó la escala de prioridades establecida por el oficialismo para la sesión del último miércoles: “Yo no puedo creer que es más importante definir la suspensión o no de una Paso frente a tener una ley como biocombustibles que le va a dar a la Argentina más fuentes de trabajo”.

Advertencia por el Presupuesto 2027 y las universidades

Consultada sobre si la maniobra de este miércoles tensiona el vínculo con La Libertad Avanza de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 —previsto para la próxima semana en la Cámara baja—, Scaglia descartó un quiebre definitivo, aunque advirtió que el Ejecutivo deberá abrir instancias de negociación si pretende aprobar la iniciativa.

“El oficialismo tiene que dialogar con todos y construir una agenda que permita tener un número más amplio. Va a ser difícil sacar un presupuesto a libro cerrado”, afirmó la diputada.

En esa línea, planteó reparos concretos sobre los recortes educativos incluidos en el proyecto oficial: “Hablemos de presupuesto si querés: ¿vamos a seguir desfinanciando universidades? Creo que Argentina tiene que tener un presupuesto, pero también está en mis manos con mi voto poder poner garantías dentro de la ley de que a las universidades les paguen lo que les corresponde”.

Asimismo, la dirigente santafesina reclamó mayor atención a la situación económica cotidiana: “Cuando la gente te dice que no llega, no llega. Cuando una empresa te dice que tiene que despedir trabajadores o un comerciante no puede competir contra lo importado, es un dato de la realidad y lo tenés que tener en consideración”.

Reforma electoral y Consejo de la Magistratura

Respecto de los proyectos electorales que avanzan en el Congreso, Scaglia respaldó la aprobación de Ficha Limpia y se mostró a favor de suspender o reformar de fondo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), al considerar que no se debe obligar a los ciudadanos a participar de internas partidarias ni a votar hasta tres veces en un mismo año electoral.

Por último, aclaró que la disputa por una silla en el Consejo de la Magistratura —que el oficialismo busca cederle al PRO— no formó parte del condicionamiento para la sesión del miércoles, aunque ratificó el reclamo de su espacio: “Eso no se vota, es directamente proporcional al número de diputados que tienen los bloques y, por ser la segunda minoría del Congreso, nos corresponde”.