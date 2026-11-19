La Municipalidad y Cáritas organizaron un sistema para centralizar la recepción y distribución de la ayuda destinada a las familias evacuadas y a quienes permanecen en la zona de la Vuelta del Paraguayo. Se reciben alimentos, artículos de limpieza e higiene en una sede del centro de la ciudad.

Crecida del río Paraná: dónde recibirán donaciones para las familias afectadas en Santa Fe y qué elementos se necesitan

En medio de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Santa Fe por la crecida del río Paraná, la Municipalidad y Cáritas acordaron centralizar la recepción de donaciones para organizar la asistencia a las familias afectadas. La iniciativa busca ordenar la colaboración de los vecinos y garantizar que los elementos recibidos respondan a las necesidades concretas de quienes fueron evacuados y de quienes permanecen en la zona de la Vuelta del Paraguayo.

Las donaciones se reciben en la sede central de Cáritas, ubicada en Francia 1973, de lunes a viernes, de 8 a 13. El pedido está orientado principalmente a alimentos no perecederos, artículos de limpieza, elementos de higiene personal y otros productos de primera necesidad.

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El intendente Juan Pablo Poletti explicó que la decisión surgió ante la necesidad de organizar los aportes que acercan los santafesinos y evitar que se acumulen elementos que no responden a las demandas actuales.

"Estamos muy agradecidos con la solidaridad de los vecinos, pero se estaba haciendo un poco desordenada y queríamos ver cómo la organizamos para que sea realmente provechosa. A veces, con la intención de ayudar, se acercan elementos que después generan dificultades, porque las familias que hoy están alojadas en los módulos tampoco cuentan con mucho espacio para recibir donaciones", señaló.

Por su parte, el vicepresidente de Cáritas, padre Nicolás Houriet, destacó la respuesta de la comunidad, aunque también remarcó la importancia de canalizar la ayuda de manera organizada.

"Es una bendición la solidaridad de la gente, pero también representa una dificultad si no logramos organizarla. Cuando las personas quieren ayudar, lo hacen inmediatamente, y a veces corremos el riesgo de hacerlo de una manera que no sea la más adecuada", sostuvo.

Cómo se organizará la recepción y distribución

Para llevar adelante el dispositivo, Cáritas convocará a jóvenes de distintas parroquias que colaborarán como voluntarios en la recepción de los elementos. También participarán integrantes de la comisión de la institución y equipos de tres o cuatro voluntarios por jornada.

El director de Cáritas, Julio Giménez, explicó que se implementará un registro de los productos recibidos para facilitar su clasificación y posterior armado en módulos de asistencia.

"Vamos a trabajar con una planilla en la que se registrarán los alimentos que ingresan. A partir de allí, se organizarán kits para distribuir en los lugares donde se necesiten", detalló.

Una vez clasificadas las donaciones, la Municipalidad coordinará su retiro y distribución entre las familias evacuadas y aquellas que permanecen en la zona de la Vuelta del Paraguayo.

Qué elementos se necesitan y dónde llevarlos

En esta etapa, los productos que se solicitan especialmente son:

Alimentos no perecederos.

Elementos de limpieza.

Artículos de higiene personal.

Alcohol en gel.

Repelentes y espirales.

Pañales.

En cambio, aclararon que no se necesita ropa, ya que Cáritas cuenta con una organización específica para ese tipo de asistencia y puede responder ante eventuales pedidos puntuales.

Las donaciones deben acercarse a la sede central de Cáritas, ubicada en Francia 1973, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13.

La solidaridad de los vecinos

Desde el comienzo de la emergencia, distintos vecinos de Santa Fe se organizaron para colaborar con las familias afectadas.

Marcelo Ramírez y Patricia Pecantel, vecinos de barrio Belgrano, se acercaron con donaciones luego de impulsar una campaña solidaria.

"Hemos ayudado en muchos lugares, ahora con este fenómeno de la creciente nos enteramos por los medios que había un grupo de gente que había perdido lo poco que tenían, eso nos motivó para hacer una campaña. Tuvimos la colaboración de mucha gente que está con nosotros", contó Marcelo.

Patricia, por su parte, destacó la atención que recibieron al acercarse al centro de recepción: "La verdad es que yo tenía una idea equivocada del lugar, porque nos decían que no se podía entrar, que te retenían las cosas en la entrada, que era como privado y la verdad que nos han atendido con los brazos abiertos".