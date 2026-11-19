El accidente ocurrió en la esquina de Risso y Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. El hombre llevaba casco, permaneció consciente y fue trasladado al hospital Cullen tras sufrir un corte en la cabeza.

Poste caído. Un motociclista fue golpeado en la cabeza por un poste que se desplomó en Santa Fe.

Un motociclista resultó herido este miércoles en barrio Guadalupe Oeste, en la ciudad de Santa Fe, luego de que un poste de madera perteneciente a una empresa de telecomunicaciones cayera sobre él mientras circulaba por la zona. El episodio ocurrió en la intersección de Risso y Belgrano, donde la estructura impactó contra el conductor y dejó la motocicleta debajo de los restos del poste.

Tras el accidente, vecinos del lugar asistieron al hombre hasta la llegada de una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado al hospital José María Cullen para recibir atención médica.

Según los primeros datos, el motociclista llevaba casco al momento del impacto, permaneció consciente y sufrió un corte en la cabeza. El elemento de protección habría sido determinante para evitar lesiones de mayor gravedad.

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Una vecina relató cómo cayó el poste sobre el motociclista

Una mujer que vive frente al lugar del accidente contó que escuchó un fuerte ruido y alcanzó a observar el momento en que la estructura se desplomó sobre el conductor.

"Venía circulando un muchacho en motocicleta y de golpe escuchamos un ruido tremendo y yo alcancé a ver que el poste caía sobre la moto y él rodaba hacia adelante", relató.

La testigo también destacó la importancia del casco que llevaba colocado el motociclista: "Sí, gracias a Dios fue lo que lo salvó. La ambulancia dijo que lo salvó".

Además, aseguró que el hombre nunca perdió el conocimiento y señaló que el poste no presentaba signos visibles de deterioro antes del episodio.

Cortaron el tránsito en Risso y Belgrano

Como consecuencia del accidente, personal del Cobem intervino para retirar el poste de madera y los cables de telecomunicaciones que quedaron sobre la calzada.

Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido sobre calle Risso, a la altura de Belgrano, y se implementaron desvíos hacia el norte para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Una vez finalizadas las tareas y despejada la calzada, se habilitó nuevamente la circulación en el sector de barrio Guadalupe Oeste.