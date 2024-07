El Turismo Nacional cerró su paso por San Nicolás

En la clase 3, como sucedió en cada una de las clasificaciones y finales de 2024, la 1ª posición quedó para un auto que no carga lastre. En este caso fue el Ford de Manu Urcera, quien en la 7ª vuelta superó a Leonel Larrauri (Honda All New Civic) cuando su compañero de equipo -que largó desde la “pole position” y luego abandonaría por un problema en el portamazas- se pasó de largo en la última curva.