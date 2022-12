El vóley santafesino tuvo su fiesta de premiación en Esperanza

Se entregó una plaqueta especial, en este caso la efectivizó el profesor José María Zurbriggen, y el destinatario fue Fabián Bochatay, ex presidente de la ASV, por el compromiso y dedicación con el vóleibol santafesino, ejerciendo con creces la presidencia del ente rector del vóley local por más de una década.

Otros reconocimientos individuales fueron para Valentina Venetz como árbitro destacada de la presente temporada, Diego Merli de Banco Provincial como entrenador destacado en la rama femenina, y Matías Albrecht de Libertad de San Jerónimo Norte como el entrenador destacado en la rama masculina. Fueron premiados con la copa conjunto femenina 2022, Villa Dora de Santa Fe por haber sumado un total de 227 puntos, y también la masculina, por haber acumulado 124 unidades. La copa conjunto general también correspondió a Villa Dora, ya que acumuló un total de 351 puntos.

image.png Banco Provincial de Santa Fe se consagró campeón de la Liga Santafesina en la rama femenina.

Se premió a los mejores en los torneos de primera división. En la rama femenina, Banco Provincial campeón copa de Oro, Villa Dora subcampeón, Regatas de Santa Fe tercero y Echagüe de Paraná cuarto. La copa de Plata quedó en poder de Alma Juniors de Esperanza por haber sido el campeón, Unión de Santa Fe fue segundo, Paraná Rowing Club tercero y Paracao de Paraná cuarto. En la copa de Bronce, el ganador fue Villa Dora de Santa Fe B y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe A fue segundo.

En la rama masculina, la copa de Oro, quedó en poder del campeón Libertad de San Jerónimo Norte; segundo finalizó el Paraná Rowing Club, tercero Villa Dora y cuarto Gimnasia de Santa Fe A. La copa de Plata resultó ganada por Colón de Santa Fe, Jorge Newbery de Gálvez quedó segundo, Alma Juniors tercero y Regatas de Santa Fe en la cuarta ubicación.

En sub 18 femenino, el campeón de copa de Oro fue Villa Dora, segundo Banco Provincial, tercero Villa Dora B y cuarto Alma Juniors de Esperanza. La copa de Plata, quedó para Central San Carlos, segundo fue Gimnasia de Santa Fe A, tercero Libertad de San Jerónimo Norte y cuarto Banco Provincial B.

image.png Diego Merlí, entrenador de Banco Provincial, fue reconocido como entrenador destacado de la rama femenina.

En Sub 18 masculino, Villa Dora fue el campeón de la copa de Oro, Jorge Newbery de Gálvez segundo, Paracao de Paraná tercero y Libertad de San Jerónimo Norte cuarto. Por su parte, en la copa de Plata, Gimnasia y Esgrima fue el ganador, seguido por Alma Juniors de Esperanza. En Sub 21 masculino, la copa de Oro quedó para Villa Dora de Santa Fe, Jorge Newbery de Gálvez fue segundo, Gimnasia de Santa Fe tercero y Libertad de San Jerónimo Norte cuarto.

Más detalles de los premiados

El torneo asociativo se desarrolló en varias categorías donde se disputaron copa de Oro, Plata y Bronce. Estos fueron los resultados: Sub 13 femenino, copa de Oro. 1) Villa Dora de Santa Fe A, 2) Gimnasia y Esgrima, 3) Central San Carlos; copa de Plata: 1) Alma Juniors de Esperanza, 2) Banco Provincial de Santa Fe. En sub 13 masculino: 1° Villa Dora, 2° Atlético Franck, 3° Jorge Newbery de Gálvez, y 4° Gimnasia de Santa Fe.

image.png Libertad de San Jerónimo Norte fue el campeón de la competencia santafesina en la rama masculina.

En Sub 14 femenino, copa de Oro. 1) Villa Dora de Santa Fe, 2) Banco Provincial, 3) Jorge Newbery de Gálvez, 4) Gimnasia de Santa Fe; copa de Plata: 1) Central San Carlos, 2) Alma Juniors de Esperanza, 3) Argentino de San Carlos; copa de Bronce: 1) Gimnasia de Santa Fe B, 2) Huracán de Recreo. En sub 14 masculino: 1° Libertad de San Jerónimo Norte, 2° Paracao de Paraná, 3° Villa Dora de Santa Fe, y 4° Gimnasia de Santa Fe.

En Sub 16 femenino, copa de Oro. 1) Villa Dora, 2) Banco Provincial, 3) GImnasia de Santa Fe, 4) Alma Juniors de Esperanza; copa de Plata: 1) Central San Carlos, 2) Banco Provincial, 3) Regatas de Santa Fe; copa de Bronce: 1) Gimnasia de Santa Fe B, 2) Argentino de San Carlos. En Sub 16 masculino, copa de Oro. 1) Villa Dora, 2) Paracao de Paraná, 3) Libertad de San Jerónimo Norte; copa de Plata; 1) Paracao de Paraná y 2) Gimnasia de Santa Fe.

Más información de una noche inolvidable

La Federación Santafesina de Vóleibol nuevamente utilizó un formato de competencia en tres etapas para las Copas Provinciales de Clubes en categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de ambas ramas. 43 equipos de la Asociación Santafesina formaron parte de la competencia, destacándose los siguientes clubes que llegaron al podio: Sub 14 femenino: campeón Villa Dora, tercer puesto Gimnasia y Esgrima de Santa Fe; Sub 16 masculino: campeón Villa Dora de Santa Fe; Sub 18 femenino: campeón Villa Dora de Santa Fe, subcampeón Banco Provincial; Sub 18 masculino, tercer puesto para Villa Dora de Santa Fe.

image.png Fabián Bochatay recibió un merecido reconocimiento por haber sido por más de una década el presidente de la ASV.

Por su parte, los mejores en cada categoría participaron de las Copas Argentinas de Clubes en Chapadmalal. De la Asociación Santafesina formaron parte Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Banco Provincial de Santa Fe y Villa Dora de Santa Fe.

Por otro lado se mencionó la participación de elencos de la ASV en la Copa Santa Fe de vóley de mayores. Representaron a la Asociación Santafesina, en las tres etapas de competencia, 14 equipos femeninos y masculinos.

En la rama femenina, Banco Provincial de Santa Fe logró el tercer puesto.En ese contexto hay que destacar que los campeones 2022 son de nuestra zona. En ambos casos logran su segundo título de Copa Santa Fe; Libertad de San Jerónimo Norte en rama masculina y Villa Dora de Santa Fe en la rama femenina.