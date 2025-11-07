Elche dejó escapar la victoria ante Real Sociedad sobre el final por la Liga de España

En el inicio de la fecha 12 de La Liga de España, el Elche se quedó con un sabor amargo tras empatar 1 a 1 ante Real Sociedad en el estadio Martínez Valero

En el inicio de la duodécima fecha de La Liga de España , Elche se quedó con un sabor amargo tras empatar 1 a 1 frente a la Real Sociedad en el estadio Martínez Valero. El local había hecho méritos para quedarse con los tres puntos y se adelantó gracias al gol de Álvaro Rodríguez a los 12 minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado al triunfo del Elche, un penal cometido por el defensor David Affengruber sobre el delantero Umar Sadiq le dio a Mikel Oyarzabal la oportunidad de empatar el encuentro a un minuto del final.

El arquero argentino, Matías Dituro, fue una de las figuras del partido con varias atajadas decisivas, incluyendo una tapada espectacular a Oyarzabal en el primer tiempo y otra a Sadiq en el complemento.

Tras el encuentro, el Dituró expresó su frustración por el penal que les costó el triunfo, pero destacó el rendimiento general del equipo: “Lástima el penal sobre el final, habíamos hecho un partido muy bueno. A partir de los setenta minutos dejamos de jugar un poco, pero dimos todo”.

Por su parte, del autor de único gol del Real Sociedad valoró el punto conseguido fuera de casa y reconoció la dificultad del encuentro: “Fue un partido disputado, ellos estuvieron mejor por momentos y su arquero hizo un gran partido. Los dos nos vamos con la sensación de haber podido conseguir más”, afirmó Oyarzabal.

Con este resultado, el Elche acumula su sexto empate de la temporada y se encuentra en el noveno lugar con 15 puntos, mientras que la Real Sociedad se ubica en el decimocuarto puesto con 13 unidades.

