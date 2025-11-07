Este sábado desde las 21.30 Unión estará recibiendo a Barracas Central. Y respecto a la formación que pondrá en cancha Leonardo Madelón, se especula con que podría haber alguna variante en el bloque ofensivo.
La lista de convocados en Unión tiene el retorno de un jugador importante
Este viernes se dio a conocer la lista de los 23 jugadores de Unión que están concentrados esperando el choque ante Barracas Central
Por Ovación
7 de noviembre 2025 · 21:26hs
La lista de convocados y un retorno importante
No obstante y a la espera de la definición del entrenador, lo que sí está confirmada es la lista de los 23 jugadores que esta noche quedaron concentrados en el predio Casasol.
Y en la misma hay una sorpresa, dado que Augusto Solari se recuperó del desgarro sufrido ante Defensa y Justicia y en consecuencia ocupará un lugar en el banco de suplentes.
Si bien hace 17 días que el volante sufrió la lesión, este viernes entrenó de manera normal y es por eso que el cuerpo técnico decidió tenerlo en cuenta.