Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

El argentino Franco Colapinto finalizó este viernes por la tarde decimosexto con el Alpine en la clasificación de la sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 , donde se mostró disconforme con su rendimiento, pero espera mejorar para el resto del fin de semana.

“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien, México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras, pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana (por este sábado)”, declaró el pilarense en diálogo con ESPN.

"LA QUALY FUE COMPLICADA. LA VERDAD QUE LOS VIERNES ME CUESTAN ÚLTIMAMENTE"

Franco Colapinto se mostró feliz por la renovación y analizó su clasificación para la Sprint



Franco Colapinto se mostró feliz por la renovación y analizó su clasificación para la Sprint



La reflexión de Colapinto en Alpines tras clasificar en la Sprint

Colapinto fue confirmado como el segundo piloto de Alpine este viernes antes de la práctica libre, en donde también finalizó decimosexto. De esta forma, el argentino continuará en la escudería francesa hasta, al menos, 2016.

Al ser cuestionado por su continuidad en la Fórmula 1, el pilarense respondió: “Si, obvio que fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy feliz con el equipo”.

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de la sprint, Colapinto fue autocrítico: “La vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grande y perdes más tiempo. Pero, bueno, no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Sprint es como una práctica”.

La sprint se realizará este sábado desde las 11 (hora argentina), mientras que a las 15 se llevará a cabo la clasificación. El domingo será la carrera del Gran Premio de Brasil desde las 14.