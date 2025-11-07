Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

El argentino Franco Colapinto finalizó decimosexto en la clasificación de la sprint del Gran Premio de Brasil, donde se mostró disconforme con su rendimiento

7 de noviembre 2025 · 18:37hs
Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

El argentino Franco Colapinto finalizó este viernes por la tarde decimosexto con el Alpine en la clasificación de la sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde se mostró disconforme con su rendimiento, pero espera mejorar para el resto del fin de semana.

• LEER MÁS: Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien, México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras, pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana (por este sábado)”, declaró el pilarense en diálogo con ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986879345655263421&partner=&hide_thread=false

La reflexión de Colapinto en Alpines tras clasificar en la Sprint

Colapinto fue confirmado como el segundo piloto de Alpine este viernes antes de la práctica libre, en donde también finalizó decimosexto. De esta forma, el argentino continuará en la escudería francesa hasta, al menos, 2016.

Al ser cuestionado por su continuidad en la Fórmula 1, el pilarense respondió: “Si, obvio que fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy feliz con el equipo”.

• LEER MÁS: Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de la sprint, Colapinto fue autocrítico: “La vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grande y perdes más tiempo. Pero, bueno, no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Sprint es como una práctica”.

La sprint se realizará este sábado desde las 11 (hora argentina), mientras que a las 15 se llevará a cabo la clasificación. El domingo será la carrera del Gran Premio de Brasil desde las 14.

Colapinto Brasil Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto en la formula 1: los horarios del gp de brasil

Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Brasil

la afa y san lorenzo no llegaron a un acuerdo y el futuro es incierto

La AFA y San Lorenzo no llegaron a un acuerdo y el futuro es incierto

por el oficial a2 hubo festejos de colon, republica, cust b y regatas coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

sanjustino elimino a union a y armo las semifinales del oficial prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Lo último

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Último Momento
Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Ovación
¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata

"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos