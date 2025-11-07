Uno Santa Fe | Santa Fe | INA

Desde el INA advirtieron por meses con lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe y la región

Detallaron que "todo tiende a estar dominado por condiciones inferiores a las normales si vamos concretamente a la condición del río Paraná”.

7 de noviembre 2025 · 20:05hs
Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) se proyecta que para fines de 2025 y comienzos de 2026 la región atraviese un periodo con lluvias normales o por debajo de lo habitual en cuanto a lluvias.

Según explicó el subgerente de Alerta Hidrológico del organismo, Juan Borus, en diálogo con LT 10: “Todo tiende a estar dominado por condiciones normales a inferiores a las normales y eventualmente directamente inferiores a las normales si vamos concretamente a la condición del río Paraná”.

En lo que respecta al río Paraguay, el organismo estima que: “Es probable que el año termine con niveles inferiores dentro de la franja de aguas bajas, sin tendencia a la recuperación de las cuencas al menos en este tiempo”.

Pronósticos del INA

Los datos brindados por el Instituto Nacional del Agua (INA) indican que el rango de aguas medias persistirá en los próximos días en Santa Fe. Para el 11 de noviembre, las proyecciones estiman que el nivel del Paraná en el puerto local oscilará en los 2,66 metros. Para el 18 de noviembre, el río podría oscilar en los 2,80 metros.

Borus añadió además que “hay que esperar un poco más, vamos a ver qué pasa más adelante. De cualquier manera, hay que tener muy presente que la variabilidad climática regional está muy potenciada, con lo cual las tendencias climáticas que normalmente se tenían como modelo o como referencia trimestral se vaya corriendo”.

Qué sucederá en los próximos meses

Aunque la proyección general es de lluvias por debajo de lo normal, Borus aclaró que esto no excluye episodios puntuales fuertes, especialmente en zonas urbanas ribereñas como respecto de la ciudad de Santa Fe: “En términos generales estamos ante un escenario que claramente están mostrando permanentemente que en áreas urbanas se pueden dar episodios significativos, muy importantes de corto plazo sobre todo en las ciudades ribereñas como Santa Fe”.

Por último, advirtió que: “Hay que estar muy atento al pronóstico meteorológico de corto plazo, y a las alertas que el Servicio Meteorológico Nacional plantea”.

