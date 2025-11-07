Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

7 de noviembre 2025 · 16:54hs
El argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo meterse este viernes por la tarde en la Q2 de la Qualy Sprint al finalizar en el puesto 16 del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el piloto -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15.

Colapinto había redondeado una aceptable actuación en la práctica libre, donde terminó en el 16° puesto y registró un mejor tiempo de 1:11,160 para terminar a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

El británico fue sólido en la SQ3, donde abrió con un tiempo de 1m09s271 y posteriormente lo mejoró a 1m09s243, registro que nadie pudo superar.

Mercedes se mantuvo cerca gracias a Andrea Kimi Antonelli, que quedó a 0s097 del tiempo de Norris para asegurar el segundo lugar. Oscar Piastri completó el top 3, a casi dos décimas de su compañero en McLaren, lo que mantiene al rojo vivo la pelea interna por el campeonato entre ambos, con Norris apenas un punto por delante.

El británico George Russell colocó al otro Mercedes en el cuarto puesto, seguido por Fernando Alonso con Aston Martin y un Max Verstappen poco protagonista que cerró la SQ3 en el sexto lugar con el Red Bull.

Cómo quedó el podio de la clasificación a la Sprint de Brasil

Completaron los diez primeros Lance Stroll con el segundo Aston Martin, Charles Leclerc con Ferrari, Isack Hadjar con Racing Bulls y Nico Hulkenberg con Sauber.

Lewis Hamilton largará desde el 11° lugar tras quedar fuera de la SQ3 y compartirá fila con Alex Albon, de Williams. En paralelo, Leclerc quedó bajo investigación por no respetar una bandera amarilla provocada por su propio trompo al final de la SQ2.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, había iniciado la jornada con buenas sensaciones al marcar el octavo mejor tiempo en la primera fase de clasificación, pero terminó 13°.

Detrás se ubicaron el piloto local Gabriel Bortoleto con Sauber y Oliver Bearman con Haas, en una SQ2 extremadamente ajustada, donde los 15 pilotos quedaron separados por apenas seis décimas.

