Se juegan los partidos de ida de las semifinales del Reducido

Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional se pondrán en marcha este sábado, donde se llevarán a cabo los dos partidos de ida. El repaso

7 de noviembre 2025 · 19:38hs
Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional se pondrán en marcha este sábado, en una jornada donde se llevarán a cabo los dos partidos de ida. El primero de este encuentro será a las 19.40, cuando Estudiantes (BA) reciba a Estudiantes (RC) en el Estadio Ciudad de Caseros y con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Estudiantes de Buenos Aires se clasificó a esta instancia luego de terminar tercero en la Zona B con 59 puntos, mientras que en el Reducido dejó en el camino a Deportivo Maipú gracias al triunfo por 1-0 y a Tristán Suárez, con un global de 1-0.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, peleó por el boleto a la gran final hasta el final de la fase regular, donde finalizó segundo también en la Zona B. Ya en el Reducido, el equipo cordobés eliminó a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).

Más tarde, a las 21:10, será el segundo y último partido del día en la categoría, en el que Deportivo Morón jugará como local ante Deportivo Madryn en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Deportivo Morón es otro de los sobrevivientes de la Zona B, en la que finalizó en la cuarta posición, mientras que en el Reducido se impuso ante San Martín de Tucumán (0-0) y Atlanta (1-0), con una muy sólida defensa.

Del otro lado estará Deportivo Madryn, equipo que estuvo a minutos de ascender a la Primera División, ya que había terminado primero en la Zona A y en la gran final por el ascenso Gimnasia de Mendoza se lo empató sobre el final y se terminó imponiendo en los penales.

De esta manera, Deportivo Madryn tuvo que disputar los cuartos de final del Reducido, donde superó de manera más que polémica a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo al que le dieron por perdido el partido 3-0 por incidentes en el entretiempo con el árbitro.

El cronograma del sábado en la Primera Nacional

Estudiantes de Buenos Aires – Estudiantes de Río Cuarto a las 19:40

Deportivo Morón – Deportivo Madryn a las 21:10

