"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Marcelo Estigarribia habló sobre el presente de Unión y el objetivo que se pusieron pensando en lo que viene

7 de noviembre 2025 · 09:11hs
Marcelo Estigarribia habló de este gran momento que atraviesa Unión.

A dos fechas del final del Torneo Clausura, Unión se ubica 2º y con muchas chances de clasificar a los playoffs, que sería la primera vez que lo consigue desde que se juegan los torneos con este formato.

Y en la previa al partido contra Barracas Central, el goleador rojiblanco Marcelo Estigarribia habló con Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1 y se refirió a este presente del equipo y también hizo alusión a su momento personal.

Estigarribia y el presente de Unión

En el arranque de la charla habló sobre su estado físico teniendo en cuenta el problema que viene arrastrando en su rodilla: "Estoy mucho mejor y estoy haciendo cosas extras para llegar de la mejor manera", aseguró.

Consultado por el objetivo que se plantea el equipo respondió: "Tenemos que clasificar lo más arriba posible y después será partido a partido. Los mata-mata son otra cosa".

A la hora de referirse a la importancia que tiene Leonardo Madelón dijo: "Conoce el club, conoce a los jugadores y a varios nos había querido llevar en su momento. Sabe cómo salir de estos momentos y trabajamos muchísimo".

LEER MÁS: Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

En otro tramo de la charla el delantero destacó la actitud del equipo: "Tuvimos la valentía de hacernos cargo del momento y salir adelante".

En cuanto a los motivos que lo llevaron a jugar en Unión reveló: "Había un interés real, muchos hinchas de Unión me escribían y este era el lugar donde quería estar. La negociación para venir a Unión fue larga; yo decidí no ir a Rosario".

Por último, Estigarribia afirmó: "No nos salimos del libreto. Sabemos lo que podemos hacer, y cuando jugás mejor hay más chances de ganar".

