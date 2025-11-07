A dos fechas del final del Torneo Clausura, Unión se ubica 2º y con muchas chances de clasificar a los playoffs, que sería la primera vez que lo consigue desde que se juegan los torneos con este formato.
"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"
Marcelo Estigarribia habló sobre el presente de Unión y el objetivo que se pusieron pensando en lo que viene
Por Ovación
Y en la previa al partido contra Barracas Central, el goleador rojiblanco Marcelo Estigarribia habló con Unión Play por Aire de Santa Fe 91.1 y se refirió a este presente del equipo y también hizo alusión a su momento personal.
Estigarribia y el presente de Unión
En el arranque de la charla habló sobre su estado físico teniendo en cuenta el problema que viene arrastrando en su rodilla: "Estoy mucho mejor y estoy haciendo cosas extras para llegar de la mejor manera", aseguró.
Consultado por el objetivo que se plantea el equipo respondió: "Tenemos que clasificar lo más arriba posible y después será partido a partido. Los mata-mata son otra cosa".
A la hora de referirse a la importancia que tiene Leonardo Madelón dijo: "Conoce el club, conoce a los jugadores y a varios nos había querido llevar en su momento. Sabe cómo salir de estos momentos y trabajamos muchísimo".
En otro tramo de la charla el delantero destacó la actitud del equipo: "Tuvimos la valentía de hacernos cargo del momento y salir adelante".
En cuanto a los motivos que lo llevaron a jugar en Unión reveló: "Había un interés real, muchos hinchas de Unión me escribían y este era el lugar donde quería estar. La negociación para venir a Unión fue larga; yo decidí no ir a Rosario".
Por último, Estigarribia afirmó: "No nos salimos del libreto. Sabemos lo que podemos hacer, y cuando jugás mejor hay más chances de ganar".