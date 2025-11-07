Uno Santa Fe | Ovación | Pisa

Pisa le ganó Cremonese y toma aire en los puestos de descenso en el Calcio

En el inicio de la fecha 11 del Calcio, Pisa consiguió un importante triunfo 1 a 0 frente a Cremonese en el estadio Arena Garibaldi–Romeo Anconetani

7 de noviembre 2025 · 19:26hs
En el inicio de la undécima fecha del Calcio, Pisa consiguió un importante triunfo 1 a 0 frente a Cremonese en el estadio Arena Garibaldi–Romeo Anconetani. El único gol del encuentro lo marcó Idrissa Touré a los 29 minutos del segundo tiempo, con un preciso cabezazo tras un centro de Mattéo Tramoni.

El conjunto dirigido por Alberto Gilardino volvió a sumar de a tres después de cuatro empates consecutivos y consiguió un respiro en su lucha por mantenerse lejos de los puestos de descenso.

El desarrollo fue parejo y de mucha intensidad, con ambos equipos generando situaciones de gol. Pisa tuvo mayor control de la pelota y la misma cantidad de remates que su rival, pero logró ser más efectivo en el tramo final del partido.

En cuanto a Cremonese, contó con chances claras a través del argentino Franco Vázquez y el delantero inglés Jamie Vardy, aunque se topó con una buena actuación del arquero croata Adrian Semper.

El triunfo le permitió al equipo de Gilardino escalar a la decimosexta posición de la tabla con nueve puntos, mientras que Cremonese, que venía de caer ante Juventus por 2 a 1 en condición de local, se mantiene en el décimo lugar con 14 unidades.

En la próxima jornada, Pisa visitará a Sassuolo el lunes 24 de noviembre a las 16.45 (hora argentina), mientras que los de Davide Nicola recibirán a Roma el domingo 23 a las 11.

Más acción en el Calcio

Por otro lado, este sábado Lecce se enfrentará a Hellas Verona y el Como a Cagliari desde las 11. Luego, a las 14, Juventus recibirá al Torino y, a las 16.45, el Milan visitará a Parma.

