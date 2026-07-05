Cómo marcha el plan para depurar al plantel de Unión

Con varias salidas ya concretadas, préstamos acordados y otros jugadores negociando su desvinculación, el Tatengue avanza con la reestructuración que pretende el entrenador.

Leonardo Madelón fue claro desde que inició su tercer ciclo en Unión : antes de pensar en los refuerzos, el plantel debía sufrir una profunda reestructuración. Esa premisa comenzó a tomar forma durante el receso, con una serie de bajas, préstamos y posibles transferencias que apuntan a reducir el número de futbolistas y redefinir la base del equipo para afrontar el Torneo Clausura.

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La dirigencia trabaja en sintonía con el entrenador y el movimiento en el mercado de pases está siendo intenso. Algunos futbolistas ya dejaron el club, otros continuarán sus carreras a préstamo y todavía restan resolver varios casos que aparecen como prioritarios.

Las primeras salidas ya son una realidad en Unión

Los primeros en despedirse fueron Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez. Ambos finalizaron sus préstamos y regresaron a sus respectivos clubes de origen: Defensa y Justicia y Defensor Sporting.

A esa lista se sumó Claudio Corvalán. El experimentado defensor rescindió su contrato de común acuerdo con Unión y rápidamente encontró nuevo destino en Deportivo Madryn, donde continuará su carrera en la Primera Nacional.

Otro caso definido fue el de Tomás González. El club decidió renovarle el vínculo, aunque inmediatamente acordó su cesión a Deportivo Riestra para que sume continuidad en la máxima categoría.

Más préstamos para seguir bajando el número del plantel

La depuración no terminará allí. Enzo Roldán también dejará Santa Fe para incorporarse a Nueva Chicago. El mediocampista afrontará la segunda parte del año en la Primera Nacional y, salvo un cambio de escenario, quedará en libertad de acción cuando finalice su contrato en diciembre.

Por su parte, Diego Armando Díaz ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Patronato. El delantero continuará su carrera en el conjunto entrerriano, que milita en la Zona B de la Primera Nacional.

Una venta millonaria y otras que pueden llegar en Uni´pon

Dentro de los movimientos del mercado también aparece una operación importante para las arcas rojiblancas. Rafael Profini fue transferido al Kharkiv de Ucrania y Unión recibirá 1.800.000 dólares por el 80% de su ficha, monto que ingresará en tres cuotas.

Pero no sería la única transferencia. En la dirigencia siguen con atención el interés que existe por varios juveniles.

Mateo Del Blanco aparece en el radar del Racing de Estrasburgo, que estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión para quedarse con el lateral izquierdo.

A su vez, Maizon Rodríguez es seguido de cerca por Independiente, mientras que Valentín Fascendini también cuenta con sondeos desde la Liga Profesional. Talleres y Belgrano fueron algunos de los clubes que mostraron interés por el marcador central, quien también posee una cláusula de salida.

Otro nombre que podría dejar una importante suma es el de Lautaro Vargas. El juvenil continúa despertando expectativas en el mercado y no se descarta que aparezca una propuesta concreta en las próximas semanas.

Fragapane y Solari, las negociaciones que siguen abiertas con Unión

Dentro del proceso de renovación del plantel hay dos situaciones que todavía no encontraron resolución. Unión intenta llegar a un acuerdo con Franco Fragapane y Augusto Solari para rescindir sus respectivos contratos.

Las primeras conversaciones no arrojaron resultados positivos y existe una diferencia económica entre las partes, por lo que las negociaciones continuarán en los próximos días para intentar destrabar ambos casos.

La primera cara nueva ya está en Santa Fe

Mientras el club sigue reduciendo el plantel, también comenzó a incorporar futbolistas. El primero en sumarse fue Mauro Luna Diale, quien ya trabaja bajo las órdenes de Madelón, aunque todavía resta la presentación oficial.

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El regreso del atacante representa uno de los movimientos más importantes del mercado rojiblanco, pero difícilmente sea el único. En Unión entienden que primero debe completarse la depuración del plantel para luego avanzar con nuevas incorporaciones.

Con varias operaciones ya cerradas y otras aún en marcha, el proceso de renovación impulsado por Madelón está en pleno desarrollo. La intención es clara: rearmar el grupo, reducir el plantel y construir un equipo con otra identidad para afrontar un Torneo Clausura en el que Unión buscará mejorar la imagen que dejó durante el primer semestre.