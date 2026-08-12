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Miguel del Sel habló de Unión: "Algún día, como sueñan todos los hinchas, Unión va a salir campeón"

El vicepresidente segundo de Unión repasó la actualidad del club, destacó el trabajo en inferiores y contó detalles de la despedida de Midachi.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 10:04hs
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Miguel del Sel habló de Unión: Algún día, como sueñan todos los hinchas, Unión va a salir campeón

Miguel del Sel habló sobre su presente como vicepresidente segundo de Unión de Santa Fe y también repasó la despedida de Midachi. En una charla distendida, analizó la actualidad deportiva e institucional del Tatengue y se mostró optimista con el futuro del club.

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Su rol en Unión y la ilusión de ser campeón

Del Sel explicó que intenta dedicarle al club todo el tiempo que puede, aunque actualmente debe combinar sus funciones como dirigente con los compromisos de la gira de despedida de Midachi.

“Le dedico todo el tiempo que puedo al club. Hoy cumplo un rol casi de embajador: voy a las canchas de visitante, represento a la comisión y siento que nos reciben con otro respeto. Trato de sumar para que se hable más y mejor de Unión”, señaló.

El dirigente también valoró el armado del plantel y pidió paciencia para que los nuevos jugadores puedan adaptarse. Destacó que hay varios futbolistas jóvenes que están teniendo sus primeras oportunidades y consideró que necesitan tiempo para conocerse y consolidarse.

“Tenemos un plantel prácticamente nuevo, con varios pibes debutando. Les falta ese acomodamiento del tiempo para ir conociéndose”, explicó.

En cuanto al futuro deportivo, Del Sel se mostró ilusionado y dejó una frase que refleja el deseo de todos los hinchas: “Algún día, como sueñan todos los hinchas, Unión va a salir campeón”.

Inferiores, básquet y el futuro institucional

Del Sel también respaldó la gestión encabezada por Luis Spahn y destacó el crecimiento institucional de Unión. Según explicó, el club logró dejar atrás una etapa marcada por deudas y juicios y actualmente cuenta con obras e infraestructura destinadas tanto al deporte como a las actividades sociales y educativas.

Uno de los puntos que más destacó fue el trabajo en las divisiones inferiores, al que considera fundamental para el crecimiento y el sostenimiento económico del club.

“Todos los clubes apuntan a las inferiores, no hay otra alternativa. Los chicos como Zenón, Esquivel o Machuca son el respaldo para que el club siga adelante”, afirmó.

El ex Midachi remarcó que la formación de futbolistas debe ser una prioridad y valoró que Unión pueda generar jugadores que luego tengan posibilidades de llegar al plantel profesional y también representar un ingreso importante para la institución.

En cuanto al básquet, Del Sel se refirió a la incertidumbre sobre la continuidad de Unión en la Liga Nacional y explicó las dificultades económicas que implica sostener un equipo competitivo.

“El básquet tiene un presupuesto altísimo. A veces se hace muy difícil sostener un plantel competitivo si la recaudación y el acompañamiento de la gente no acompañan”, explicó.

En ese sentido, señaló que la participación en la máxima categoría requiere un esfuerzo económico permanente y que el apoyo de los hinchas resulta determinante para poder mantener la actividad.

La despedida de Midachi

En paralelo, Del Sel transita junto a Midachi la última etapa de una historia que comenzó hace 43 años. El grupo prepara una gira de despedida que incluirá presentaciones en distintas ciudades del país y también en Uruguay. Durante agosto presentarán su libro conmemorativo en Buenos Aires y Santa Fe, mientras que el 5 de septiembre llegarán al Club Atlético Unión. Además, tienen funciones previstas en el Gran Rex, Córdoba, Rosario, Mendoza y Montevideo.

La despedida definitiva está prevista para los primeros días de diciembre. Después, Del Sel planea dedicar más tiempo a su familia, al campo y a Unión, mientras evalúa nuevos proyectos artísticos, entre ellos la posibilidad de realizar una película durante marzo del próximo año.

“Dejamos un sello en el humor argentino y salimos de Santa Fe en el '83 para conquistar todo”, resumió con emoción al recordar la extensa trayectoria de Midachi

Unión Miguel Del Sel
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