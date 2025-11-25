Uno Santa Fe | Ovación | Agremiados

Agremiados cuestionó el pasillo de espaldas y pidió "respeto y juego limpio"

Futbolistas Argentinos Agremiados apareció y fijó una postura crítica respecto del pasillo de espaldas que Estudiantes hizo ante Rosario Central

25 de noviembre 2025 · 15:58hs
Agremiados cuestionó el pasillo de espaldas y pidió respeto y juego limpio

Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a través de un comunicado firmado por su secretario general Sergio Marchi, fijó una postura crítica respecto del pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le realizaron al plantel de Rosario Central, recientemente campeón del año por la AFA.

La entidad expresó “preocupación” por una actitud que, a su entender, no condice con los valores que deben regir dentro del fútbol profesional.

En el texto difundido públicamente, Agremiados destacó que la competencia actual viene mostrando “señales muy positivas” en términos de competitividad, interés sostenido, buena conducta y crecimiento general del fútbol argentino.

En ese marco, advirtió que episodios como el ocurrido en Rosario “opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos”, remarcando la necesidad de preservar el respeto y la caballerosidad entre futbolistas más allá de las rivalidades.

FAA fue contundente al afirmar que los usos y las costumbres del deporte indican que todo homenaje “debe realizarse de frente”, y que dar la espalda “desvirtúa ese momento” y puede transmitir un mensaje equívoco que no colabora con la construcción de un ambiente respetuoso. Al mismo tiempo, el sindicato reiteró su compromiso con la paz, el juego limpio y la reflexión sobre cada acto dentro y fuera del campo de juego.

El comunicado aparece en medio de una fuerte polémica derivada de la decisión de la AFA de crear un título honorífico de “Campeón de Liga” para Rosario Central por haber sido el equipo con más puntos en la tabla anual.

Estudiantes de La Plata fue uno de los pocos clubes en manifestar públicamente su disconformidad, pero igualmente fue obligado a realizar el pasillo, incluso, bajo la advertencia del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, a Juan Sebastián Verón.

En respuesta, los jugadores del equipo platense cumplieron la instrucción, aunque de espaldas, en la previa del duelo por los octavos de final del Clausura.

Tras ese encuentro en el que Estudiantes derrotó 1-0 a Central y avanzó a cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevó un informe al Tribunal de Disciplina debido a que el protocolo establecido por la AFA “no se cumplió de la manera indicada”.

Además, la AFA le dio 48 horas al plantel de Estudiantes de La Plata para retractarse y también se dió a conocer que trucharon un documento de febrero para perjudicar al conjunto de La Plata.

Ahora, con el pronunciamiento del gremio, la controversia suma un nuevo capítulo y podría derivar en sanciones económicas o deportivas para el club platense.

