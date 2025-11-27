Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

El juez dirigirá el partido decisivo por el segundo ascenso a la Liga Profesional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto.

27 de noviembre 2025 · 12:55hs
La AFA oficializó la terna arbitral que impartirá justicia en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, donde Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán quién acompañará a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.

El elegido para el encuentro que se disputará el domingo desde las 17.00 en el estadio Abel Sastre, es Facundo Tello, árbitro FIFA y uno de los jueces con mayor recorrido en el país y en el plano internacional.

Tello, de 43 años y reciente protagonista del caliente duelo entre Racing y River por los octavos de final del Clausura, estará acompañado por Juan Pablo Belatti como asistente 1, Diego Bonfá como asistente 2 y Edgardo Zamora como cuarto árbitro.

Desde las cabinas de Ezeiza, el VAR estará en manos de Nicolás Lamolina, con Lucas Germanotta como AVAR, manteniendo la línea adoptada por la AFA de utilizar tecnología en las instancias decisivas del ascenso.

La definición entre Deportivo Madryn y Estudiantes (RC)

La definición llega con ventaja para Estudiantes (RC), que ganó 2-0 en la ida con goles de Tomás González y Juan Antonini, alimentando la ilusión cordobesa de regresar a Primera División después de 40 años.

Sin embargo, en el sur también hay confianza: Madryn intentará una remontada histórica tras una temporada marcada por polémicas arbitrales en fases previas y buscará imponerse ante su gente para forzar el alargue o dar vuelta la serie en los 90 minutos.

El encuentro del domingo promete ser una verdadera final y si Estudiantes mantiene la diferencia, subirá automáticamente, mientras que, si Madryn gana por dos goles, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, el ascenso se definirá por penales.

Sin ventaja deportiva y con la presión del ascenso en juego, Tello tendrá la responsabilidad de conducir un duelo cargado de tensión deportiva, expectativas y un clima decisivo en la Patagonia.

