Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

25 de noviembre 2025 · 09:41hs
Colón campeón 2021 de la Copa de la Liga

Colón campeón 2021 de la Copa de la Liga, hasta ahora, es el único que se coronó habiendo ganado antes su zona.

La reciente eliminación de Rosario Central volvió a poner en foco una estadística que ya parece una maldición instalada en el fútbol argentino. El equipo rosarino, líder absoluto de la tabla general del Torneo Clausura 2025, quedó afuera en su propio estadio tras perder 1-0 ante Estudiantes el pasado domingo 23 de noviembre en el Gigante de Arroyito. Así, se suma a una extensa lista de clubes que fueron los mejores de la fase regular pero no lograron coronarse campeones. Y en ese escenario, hay un solo equipo que escapa a la lógica y mantiene una marca histórica: Colón de Santa Fe.

La excepción santafesina

Desde que se implementó el formato de Copa de la Liga Profesional, en 2021, apenas una vez el equipo que terminó como líder de la tabla general pudo levantar el trofeo. Fue precisamente Colón, en aquel certamen que quedará para siempre en la memoria rojinegra. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el Sabalero supo combinar regularidad y eficacia en los mano a mano: venció por penales a Talleres en cuartos de final, superó con autoridad a Independiente en semifinales y goleó 3-0 a Racing en una inolvidable final disputada en San Juan.

Desde entonces, ningún otro pudo repetir la hazaña. Vélez, Racing, Estudiantes, Huracán, River, Godoy Cruz, Argentinos y ahora Rosario Central sucumbieron en la primera instancia eliminatoria, pese a ser los mejores de la etapa clasificatoria.

Una maldición sin explicación… salvo en Santa Fe

La eliminación prematura de los líderes se repite con asombrosa consistencia. La presión de ser candidato, el desgaste acumulado o el carácter impredecible de un partido único suelen jugar en contra. La tendencia es tan marcada que ya parece una regla no escrita: quien termina primero no es campeón.

Pero Colón, con su histórica consagración de 2021, se mantiene como la excepción. El único que fue primero y también campeón. El único que pudo trasladar su dominio de la fase regular a los cruces decisivos. El único que rompió con una lógica que, para el resto, se volvió una trampa.

Rosario Central, una víctima más

El Central de 2025 parecía en condiciones de cortarle el récord a Colón. Fue el mejor del Clausura, el más convincente desde lo futbolístico y el de mayor puntaje, pero cayó en casa ante Estudiantes y se quedó otra vez en la puerta de la gloria. Su eliminación reactivó el análisis y, al mismo tiempo, reforzó la marca rojinegra.

Colón, cuatro años después de su título, continúa señalando un camino que nadie más pudo seguir. Una excepción convertida en bandera. Una estadística que, lejos de perder valor con el tiempo, cada vez se agiganta más.

