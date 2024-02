En Marsella se pone en marcha el Seis Naciones 2024

Los seleccionado de Francia e Irlanda marcarán el kick off del Seis Naciones 2024 en el Velodrome de Marsella

El seleccionado de Francia, que busca superar la decepción que significó no poder ganar el campeonato del mundo jugado en su país en 2023, será local ante Irlanda , segundo en el escalafón mundial de la World Rugby, en el inicio del torneo Seis Naciones 2024.

Todavía están en la mente de los amantes del rugby la final ganada por Sudáfrica ante Nueva Zelanda en el mundial francés y el cuarto puesto logrado por Los Pumas, relegado por Inglaterra, que fue tercero y el mejor europeo en la Copa del Mundo.

Irlanda comienza una etapa sin su estrella Johnny Sexton, quien se retiró del seleccionado tras perder los cuartos de final ante All Blacks (24-28) en Francia 2023, y en Francia se extrañará a Antoine Dupont, símbolo y capitán de Les Blues durante el Mundial, quien no estará en el certamen porque se prepara para intervenir en el Seven galo en los Juegos de París 2024.

image.png El argentino Gonzalo Quesada es el head coach de Italia que debuta ante Inglaterra en Roma.

Tampoco estarán en el Seis Naciones Owen Farrel en Inglaterra, los galeses Louis Rees-Zammit (decidió encarar una prueba para ingresar al fútbol americano), Alun Wyn-Jones y Dan Biggar y el escocés Stuart Hogg.

El argentino Gonzalo Quesada será el entrenador del seleccionado italiano, intentando evitar el último puesto que han ocupado desde 2016 pese a algunas buenas presentaciones. El ex Puma procurará mejorar la defensa "Azzurra" e incentivar la labor de los creativos como Paolo Garbisi y Tommaso Allan.

Alineaciones confirmadas

Francia: Cyril Baille, Peato Mauvaka y Uini Atonio; Paul Gabrillagues y Paul Willemse; Francois Cros, Charles Ollivon y Gregory Alldritt (Capitán); Maxime Lucu y Matthieu Jalibert; Yoram Moefana, Jonathan Danty, Gael Fickou, Damian Penaud y Thomas Ramos. Suplentes: Julien Marchand, Reda Wardi, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Paul Boudehent, Cameron Woki, Nolann Le Garrec y Louis Bielle-Biarrey.

Irlanda: Andrew Porter, Dan Sheehan y Tadhg Furlong; Joe McCarthy y Tadhg Beirne; Peter O'Mahony (Capitán), Josh van der Flier y Caelan Doris; Jamison Gibson-Park y Jack Crowley; James Lowe, Bundee Aki, Robbie Henshaw, Calvin Nash y Hugo Keenan. Suplentes: Ronan Kelleher, Cian Healy, Finlay Bealham, James Ryan, Ryan Baird, Jack Conan, Conor Murray y Ciaran Frawley.

Cancha: Orange Velodrome, Marseille

Kick-off: 17

Referee: Karl Dickson (Inglaterra)

Referees asistentes: Matthew Carley (Inglaterra), Jordan Way (Australia)

TMO: Ben Whitehouse (Gales)

:: Seis Naciones 2024 ::

Primera Fecha:

Francia vs. Irlanda (2 de febrero)

Italia vs. Inglaterra (3 de febrero)

Gales vs. Escocia (3 de febrero).

Segunda fecha: 10 y 11 de febrero

Escocia vs. Francia

Inglaterra vs. Gales

Irlanda vs. Itali

Tercera fecha: 24 y 25 de febrero

Irlanda vs. Gales

Escocia vs. Inglaterra

Francia vs. Italia