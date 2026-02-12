En medio del impasse con Boca, Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

La situación de Edwuin Cetré volvió a dar un giro inesperado. En medio del impasse en la negociación con Boca, Athletico Paranaense -club al que iba a ser transferido semanas atrás pero que dio de baja la operación por cuestiones médicas- volvió a contactarse con Estudiantes para retomar las conversaciones y renegociar su llegada. Desde el Pincha reconocen que en Brasil reaparecieron de manera sorpresiva y propusieron reconfigurar el acuerdo previo.

Mientras en Boca presentaron una nueva propuesta a la dirigencia de Juan Sebastián Verón (préstamo con opción de compra), contemplando el riesgo que supone sumar a un jugador que presentó anomalías en los chequeos por una operación de meniscos de 2018, el equipo brasileño saltó a escena nuevamente con ánimos de disputarle al jugador.

La novedad llamó la atención porque Athletico Paranaense había descartado a Cetré tras acordar una transferencia cercana a los seis millones de dólares por la totalidad del pase (con el DIM como dueño del 50% de la ficha), justamente por ese inconveniente físico. Sin embargo, ahora volvió a tocar la puerta y con un plan alternativo: adquirir una parte del pase del extremo de 28 años en lo inmediato (entre el 60% y el 70%) y completar el resto en función de objetivos, como una forma de “protección” ante los resultados médicos.

Así, Boca sumó un competidor inesperado en la carrera por quedarse con los servicios de Cetré. Todo quedará supeditado a quién presente la oferta más convincente para Estudiantes, donde el jugador ya se reintegró a los entrenamientos con la cabeza puesta en el clásico ante Gimnasia. Final abierto para una de las novelas del mercado de pases.