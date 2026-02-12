Uno Santa Fe | Ovación | Boca

En medio del impasse con Boca, Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

Días después de dar de baja su llegada, en Brasil volvieron a retomar la comunicación con Estudiantes y ofrecieron nuevas condiciones por su pase

12 de febrero 2026 · 12:33hs
Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré y Boca se muestra atento.

Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré y Boca se muestra atento.

La situación de Edwuin Cetré volvió a dar un giro inesperado. En medio del impasse en la negociación con Boca, Athletico Paranaense -club al que iba a ser transferido semanas atrás pero que dio de baja la operación por cuestiones médicas- volvió a contactarse con Estudiantes para retomar las conversaciones y renegociar su llegada. Desde el Pincha reconocen que en Brasil reaparecieron de manera sorpresiva y propusieron reconfigurar el acuerdo previo.

Athletico Paranaense avanza por Cetré

Mientras en Boca presentaron una nueva propuesta a la dirigencia de Juan Sebastián Verón (préstamo con opción de compra), contemplando el riesgo que supone sumar a un jugador que presentó anomalías en los chequeos por una operación de meniscos de 2018, el equipo brasileño saltó a escena nuevamente con ánimos de disputarle al jugador.

La novedad llamó la atención porque Athletico Paranaense había descartado a Cetré tras acordar una transferencia cercana a los seis millones de dólares por la totalidad del pase (con el DIM como dueño del 50% de la ficha), justamente por ese inconveniente físico. Sin embargo, ahora volvió a tocar la puerta y con un plan alternativo: adquirir una parte del pase del extremo de 28 años en lo inmediato (entre el 60% y el 70%) y completar el resto en función de objetivos, como una forma de “protección” ante los resultados médicos.

Así, Boca sumó un competidor inesperado en la carrera por quedarse con los servicios de Cetré. Todo quedará supeditado a quién presente la oferta más convincente para Estudiantes, donde el jugador ya se reintegró a los entrenamientos con la cabeza puesta en el clásico ante Gimnasia. Final abierto para una de las novelas del mercado de pases.

Boca Cetré Athletico Paranaense
Noticias relacionadas
denunciaron a juan roman riquelme por fraude

Denunciaron a Juan Román Riquelme por fraude

boca le puso plazo a ubeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

El colombiano Cetré está cerca de ser refuerzo de Boca.

Boca ofertó por Cetré y se acerca a un acuerdo con Estudiantes

guillermo barros schelotto no esquivo la pregunta y priorizo a velez ante boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe