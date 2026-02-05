En su cumpleaños 41, Cristiano Ronaldo no juega y crece la incertidumbre sobre su futuro en Al Nassr

Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 15:55hs
En el día en que Cristiano Ronaldo cumple 41 años, el delantero portugués no será de la partida en el duelo entre Al Nassr y Al Ittihad, profundizando la incertidumbre sobre su continuidad en Arabia Saudita. La ausencia encendió nuevas versiones sobre su futuro, mientras el club y el entorno buscan zanjar la polémica.

Futuro incierto para Cristiano Ronaldo en Al Nassr

La situación se originó tras una fuerte información publicada por el medio portugués A Bola, que indicó que Cristiano Ronaldo se negó a jugar el partido ante el Al Riyadh en señal de protesta por la falta de respaldo estructural y deportivo en Al Nassr, aspecto que comparó desfavorablemente con otros clubes que también están bajo el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Lejos de calmarse, la situación se complicó aún más al confirmarse que el portugués tampoco estará presente en el próximo compromiso ante Al Ittihad, en una fecha que coincide con su aniversario.

Presión del Fondo y posibles salidas

Desde la dirigencia del Al Nassr y el Fondo de Inversión Pública están haciendo esfuerzos para que Cristiano no abandone el país y el club, en un movimiento similar al vivido con Karim Benzema, quien dejó el Al Ittihad para continuar su carrera en Al Hilal. Pese a ello, la salida del astro portugués es una posibilidad latente. Ya trascendieron intereses desde clubes europeos, un posible regreso al Sporting Lisboa, donde comenzó su carrera, opciones desde Estados Unidos e incluso una masiva movida para que arribe a River Plate.

Desde su desembarco en Al Nassr a principios de 2023, Cristiano Ronaldo disputó 133 partidos, en los que convirtió 117 goles y 22 asistencias, cifras impresionantes que, sin embargo, no se tradujeron en la conquista de un título oficial con el club. Actualmente, Al Nassr marcha segundo en la Saudí Pro League con 46 puntos, persiguiendo al líder Al Hilal, en un torneo que sigue siendo una de las prioridades del equipo pese a los desafíos extradeportivos que rodean al goleador.

Objetivos personales en la mira

Más allá de lo que ocurra con su futuro inmediato, Cristiano Ronaldo tiene metas claras a corto plazo: llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y alcanzar la histórica cifra de 1.000 goles oficiales en su carrera profesional, dos objetivos que siguen marcándole el camino.

Con su ausencia en el próximo partido y los rumores en aumento, la semana que sigue promete ser clave para saber si Cristiano permanecerá en Arabia Saudita o si dará un giro contundente a su carrera.

