Banfield levantó sus inhibiciones y puede usar sus incorporaciones

Banfield confirmó que levantó todas las inhibiciones y ahora está en condiciones de utilizar sus incorporaciones

Banfield confirmó que logró levantar todas las inhibiciones , quedando plenamente habilitado para inscribir futbolistas y operar con normalidad en el mercado de pases . La noticia fue comunicada oficialmente a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Luego de semanas de arduo trabajo y gestiones, hemos logrado el levantamiento total de las inhibiciones que pesaban sobre el club”, informó Banfield, que destacó el esfuerzo realizado por la dirigencia junto a los equipos legal y administrativo. La situación impedía, entre otras cuestiones, concretar incorporaciones para el plantel profesional.

Banfield levantó las inhibiciones

Con esta resolución, el Taladro podrá sumar refuerzos para el equipo que conduce Pedro Troglio. En el comunicado, Banfield subrayó que el levantamiento de las sanciones representa “un paso fundamental en el proceso de saneamiento económico, sin volver a comprometerse con nuevas deudas”, una frase que marca el rumbo que pretende sostener la actual conducción.

Para destrabar la situación, el club debió afrontar y ordenar varias deudas significativas. Entre ellas, el pago de 700 mil dólares al Necaxa por la venta de Milton Giménez; 300 mil dólares correspondientes a comisiones al Insúa Group por distintas transferencias, como las de Eric Remedi y Joel Soñora; 280 mil dólares por la venta de Erik López al Atlanta United; y otros 230 mil dólares vinculados a litigios judiciales por salarios impagos.

Además, durante 2025, Banfield ya había logrado levantar otras tres inhibiciones tras acordar un pago de 1 millón de dólares a Mauricio Pugliese, titular de los derechos económicos de Roberto Brum, y regularizar deudas con Montevideo City Torque por José Álvarez y con León por Nicolás Sosa Sánchez.