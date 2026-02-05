Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

San Lorenzo acelera en busca de contratar al uruguayo José Neris, que entrena apartado en Colón y busca irse libre. La dirigencia defiende su inversión

5 de febrero 2026 · 17:02hs
La situación de José Neris en Colón está lejos de encontrar calma y suma un nuevo actor inesperado. Mientras el delantero uruguayo continúa entrenando de manera diferenciada esperando irse libre, San Lorenzo apareció en escena y comenzó a moverse para intentar sumarlo.

El conflicto viene escalando desde hace semanas. Neris busca desvincularse sin costo, una postura que choca de frente con la de la dirigencia rojinegra, que defiende los intereses del club. En Colón pretenden otra salida: renovarlo para luego prestarlo o venderlo, con un resarcimiento acorde al año de contrato que aún le resta.

En ese camino ya hubo un intento frustrado. La posibilidad de llegar a América de Cali se cayó cuando el jugador se negó a renovar su vínculo, condición indispensable para cerrar la operación. Poco después, su representación acercó una propuesta económica para rescindir que fue considerada irrisoria y rechazada.

San Lorenzo quiere a Neris y Col&oacute;n espera una propuesta.

San Lorenzo quiere a Neris y Colón espera una propuesta.

Colón quiere negociar a Neris y San Lorenzo apareció interesado

Con ese escenario, San Lorenzo tomó nota de la oportunidad. El Ciclón busca reforzar su ofensiva y avanzó en charlas para conocer la situación del futbolista, aunque la negociación está lejos de ser sencilla. Neris mantiene como prioridad emigrar al exterior, pero lo cierto es que, por ahora, no tiene otras ofertas.

Ante la falta de alternativas, el interés de San Lorenzo asoma como la opción más potable para destrabar el conflicto, aunque todo dependerá de si las partes logran acercar posiciones. En Colón no están dispuestos a regalar patrimonio y el reloj empieza a jugar su partido.

San Lorenzo avanza y Neris espera. La pregunta sigue abierta: ¿habrá acuerdo o el conflicto seguirá sumando capítulos?

