Revelan los sueldos de la F1 para 2026 y Colapinto está entre los últimos

Se conoció cuánto ganarán los pilotos de la F1 en 2026 y la brecha entre Franco Colapinto y los principales es sideral

Un informe especializado sacó a la luz la lista de salarios base de los pilotos de F1 para la temporada 2026, revelando una brecha económica impactante de hasta setenta veces entre el campeón mejor pago y los debutantes, grupo en el que se encuentra el argentino Franco Colapinto .

el listado publicado por RacingNews365 ubica al piloto de Pilar en el escalón más bajo de la grilla salarial junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El contrato de Colapinto en Alpine, escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan, oscila entre los 500.000 y 1 millón de dólares anuales. Esta cifra corresponde únicamente al sueldo fijo, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinadores personales.

En la cima absoluta del ranking se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), con un ingreso base de 70 millones de dólares, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien en su nueva etapa en Ferrari percibe 60 millones.

La "clase media" de la parrilla muestra datos curiosos, como el regreso de Sergio "Checo" Pérez con la nueva escudería Cadillac, cobrando 8 millones de dólares (una baja respecto a su etapa en Red Bull), y la vigencia de Fernando Alonso en Aston Martin con 20 millones. Por su parte, el actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), tiene garantizados 30 millones.

El Top 5 de los mejores pagos de la F1

Max Verstappen (Red Bull): u$s 70 millones.

Lewis Hamilton (Ferrari): u$s 60 millones.

George Russell (Mercedes): u$s 34 millones.

Charles Leclerc (Ferrari): u$s 34 millones.

Lando Norris (McLaren): u$s 30 millones.

La zona baja:

Liam Lawson y Oliver Bearman: u$s 1 millón.

Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad: entre u$s 500.000 y u$s 1 millón.