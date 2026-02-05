Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

La ablación multiorgánica movilizó una logística sanitaria sin precedentes en Santa Fe. Se extrajeron riñones, pulmones, hígado, páncreas y corazón, que fueron trasplantados a pacientes de distintas provincias, incluido un bebé de menos de un año.

Una donación multiorgánica de características excepcionales se concretó en los últimos días en el Hospital José María Cullen , de la ciudad de Santa Fe, y demandó un despliegue logístico casi inédito , con la participación de cinco vuelos sanitarios coordinados desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo .

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia , durante el operativo se lograron ablacionar siete órganos , que fueron destinados a seis pacientes que integraban la lista de espera nacional . Los trasplantes de mayor complejidad se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, lo que obligó a una organización milimétrica para cumplir con los tiempos de viabilidad de cada órgano.

Las cinco avionetas, especialmente contratadas por distintos centros de trasplante porteños, coordinaron sus aterrizajes y despegues en Sauce Viejo, trasladando a los equipos de ablación y regresando luego con los órganos compatibles para los implantes.

Día Nacional de la Donación de Órganos: Santa Fe conmemora a los donantes santafesinos

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, detalló que “se pudieron extraer los dos riñones, ambos pulmones, hígado, páncreas y el corazón, además de las córneas del donante”. Y remarcó: “Estamos hablando de un proceso multiorgánico prácticamente ideal, con un resultado final de seis receptores, entre los cuales hubo un paciente pediátrico de menos de un año y un adulto que recibió riñón y páncreas en conjunto”.

Para dimensionar la singularidad del procedimiento, Andrada explicó que “habitualmente se considera multiorgánico cuando se extraen tres o cuatro órganos. En este caso fueron siete, algo que solo es posible con eficiencia en los tiempos y un profesionalismo muy elevado en el cuidado del cuerpo del donante”. En ese sentido, destacó el trabajo del equipo del Hospital Cullen y la coordinación operativa del Cudaio.

En cuanto a los traslados, la funcionaria señaló que se trató de “un hecho probablemente sin precedentes en la historia de la procuración de la provincia”, no solo por la cantidad de vuelos sanitarios sino por la urgencia y prolijidad de los cinco traslados terrestres entre el hospital y el aeropuerto. “Cada operativo es una carrera contra el tiempo, con personas y familias esperando con una enorme carga emocional. La responsabilidad es enorme y, en este caso, todo salió muy bien”, subrayó.

Santa Fe, entre las provincias líderes en donación

Tras un 2025 con marcas históricas en donación y trasplante, Santa Fe comenzó el año con ocho donaciones de órganos solo en el primer mes, sobre un total nacional de 81. A partir de esos procesos, se posibilitaron 26 trasplantes en personas de distintos puntos del país.

Actualmente, la lista de espera nacional cuenta con 7.300 pacientes, de los cuales 514 son santafesinos.

Entre los primeros operativos de 2026, se destaca la ablación realizada el 3 de enero en el Hospital Regional Jaime Ferré, de Rafaela, apenas un mes después de su mudanza al nuevo edificio de bulevar Lehmann. Allí se obtuvieron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos, lo que permitió beneficiar a tres personas en lista de espera.

Otro procedimiento relevante se concretó el 9 de enero en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en Rosario, donde se realizó una ablación mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, el primer operativo del país en 2026 con esas características, que posibilitó trasplantes de hígado, riñones y tejidos.

Andrada también puso el foco en el respaldo político y sanitario que permite este tipo de intervenciones: “Estos operativos son posibles porque en Santa Fe hay una política pública sostenida en materia de donación y trasplante, que fortalece el trabajo en red entre hospitales, equipos especializados y distintas áreas del Gobierno”. Y añadió que se trata de una prioridad para el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, con inversión, planificación y un sistema preparado para situaciones de máxima complejidad.