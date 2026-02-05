Uno Santa Fe | Unión | Unión

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Mientras Racing ultima detalles en la venta de Juan Nardoni a Gremio, Unión no solo celebra lo que ingresará por el 30% que tenía, sino que hay otro monto más

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 15:53hs
El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Mientras Racing ultima detalles de la transferencia de Juan Nardoni a Gremio de Brasil, en Unión siguen de cerca la operación por un motivo que va más allá del porcentaje que aún conserva del pase. No solo se beneficiará con el 30% que mantiene de la ficha del volante, sino que también percibirá un ingreso extra.

• LEER MÁS: Zurbriggen: "Pensaba jugar unos años más, pero me preparaba por si llegaba el llamado de Unión"

Unión recibirá un dinero extra por la venta de Nardoni

Amén de las cifras que UNO Santa Fe describió en las últimas horas, Unión deberá cobrar 300.000 dólares en concepto de derechos de formación, que debe ser abonado por el club comprador. Un detalle no menor en una negociación que, indirectamente, termina teniendo impacto directo en las finanzas rojiblancas.

Juan Ignacio Nardoni.jpg
Uni&oacute;n espera detalles de c&oacute;mo cobrar de Racing el 30% que tiene del pase de Juan Nardoni.

Unión espera detalles de cómo cobrar de Racing el 30% que tiene del pase de Juan Nardoni.

Este ingreso aparece como un verdadero bálsamo luego de un 2025 con balance deficitario, donde los números cerraron en rojo y obligaron a la dirigencia a manejarse con extrema cautela en el mercado. Tanto es así como las primeras opciones que pidió Leonardo Madelón no llegaron por la carencias económicas. La llegada de estos dólares permitirá aliviar compromisos y, eventualmente, abrir una pequeña ventana para reforzar el plantel.

• LEER MÁS: Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Con el pase de Nardoni cada vez más cerca de concretarse, en Unión se frotan las manos. No solo por haber apostado a un jugador que hoy da rédito desde lo deportivo y lo económico, sino porque esta operación puede convertirse en una bocanada de aire fresco para encarar lo que viene con un poco más de margen.

Unión Juan Nardoni Gremio
Noticias relacionadas
Augusto Solari aún no puede ser tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Las ausencias que tendrá Unión para el partido ante Central Córdoba

madelon no duda: queremos un union bravo, intenso e insoportable para el resto

Madelón no duda: "Queremos un Unión bravo, intenso e insoportable para el resto"

gremio avanza por leonel perez ¿se cae la venta de juan nardoni o se llevan dos volantes centrales?

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

union infla el pecho: leonardo madelon, el mejor dt de la 3ª fecha del apertura

Unión infla el pecho: Leonardo Madelón, el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

Lo último

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Último Momento
Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Banfield levantó sus inhibiciones y puede usar sus incorporaciones

Banfield levantó sus inhibiciones y puede usar sus incorporaciones

Ovación
Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

¿Se podrá ver el debut de Colón? Incertidumbre por la TV en la Primera Nacional

¿Se podrá ver el debut de Colón? Incertidumbre por la TV en la Primera Nacional

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco