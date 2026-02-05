Mientras Racing ultima detalles de la transferencia de Juan Nardoni a Gremio de Brasil, en Unión siguen de cerca la operación por un motivo que va más allá del porcentaje que aún conserva del pase. No solo se beneficiará con el 30% que mantiene de la ficha del volante, sino que también percibirá un ingreso extra.
El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio
Unión recibirá un dinero extra por la venta de Nardoni
Amén de las cifras que UNO Santa Fe describió en las últimas horas, Unión deberá cobrar 300.000 dólares en concepto de derechos de formación, que debe ser abonado por el club comprador. Un detalle no menor en una negociación que, indirectamente, termina teniendo impacto directo en las finanzas rojiblancas.
Este ingreso aparece como un verdadero bálsamo luego de un 2025 con balance deficitario, donde los números cerraron en rojo y obligaron a la dirigencia a manejarse con extrema cautela en el mercado. Tanto es así como las primeras opciones que pidió Leonardo Madelón no llegaron por la carencias económicas. La llegada de estos dólares permitirá aliviar compromisos y, eventualmente, abrir una pequeña ventana para reforzar el plantel.
Con el pase de Nardoni cada vez más cerca de concretarse, en Unión se frotan las manos. No solo por haber apostado a un jugador que hoy da rédito desde lo deportivo y lo económico, sino porque esta operación puede convertirse en una bocanada de aire fresco para encarar lo que viene con un poco más de margen.