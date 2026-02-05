Cuatro argentinos van por la qualy del Argentina Open

La clasificación al Argentina Open arranca este sábado con fuerte presencia local y la ilusión de sumar más argentinos al cuadro principal.

El Argentina Open comenzará a tomar temperatura desde este sábado con el inicio de la qualy , donde varios tenistas argentinos buscarán dar el salto al cuadro principal. Serán jornadas exigentes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con duelos clave para los jugadores que sueñan con instalarse en el torneo más importante del país.

En total serán cuatro tenistas argentinos los que intentarán superar la clasificación. Para lograrlo deberán ganar dos partidos consecutivos, un camino exigente pero con premio grande: meterse entre los protagonistas del certamen ATP. Los que accedieron por su posición en el ranking son Román Burruchaga (118°) y Alex Barrena (180°) , quienes llegan con el respaldo de su regularidad en el circuito y la posibilidad de aprovechar la localía.

Ranking protegido e invitación: Coria y Midón completan la lista

Por su parte, Federico Coria logró ingresar gracias al ranking protegido, luego de un período complicado por lesiones que lo alejó de la competencia y lo hizo retroceder en el escalafón. Su experiencia en el circuito puede ser un factor determinante en esta instancia. El cuarto argentino en la qualy será Lautaro Midón, de apenas 21 años y ubicado en el puesto 231 del ranking ATP, quien recibió una invitación especial por parte de la organización del torneo.

Argentina Open: fuerte presencia local en el cuadro principal

Más allá de la clasificación, el cuadro principal del Argentina Open ya cuenta con una destacada representación nacional. Dirán presente Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Tras la baja por lesión del italiano Lorenzo Musetti, el primer preclasificado del torneo será Francisco Cerúndolo, quien ya supo alcanzar la final en ediciones anteriores y buscará esta vez dar el paso definitivo ante su gente.