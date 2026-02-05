Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Con el plantel casi definido, el cuerpo técnico de Colón no descarta sumar un volante si aparece una oportunidad acorde al presupuesto. ¿Prioridad para Medrán?

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 17:49hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón transita la recta final de la conformación de su plantel con una postura clara: no acelerar por acelerar. Para Ezequiel Medrán, el grupo ya está armado, con al menos dos opciones por puesto, una base que le permite encarar el inicio de la Primera Nacional con tranquilidad y certezas.

• LEER MÁS: Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Sin embargo, puertas adentro todavía se mantiene abierta una pequeña ventana. Tras el último amistoso ante Patronato, la dirección deportiva sacó una conclusión: si el mercado ofrece una posibilidad concreta, la llegada de un volante creativo podría aportar una variante distinta al funcionamiento del equipo. Una alternativa que, por ahora, es solo eso: una opción latente.

• LEER MÁS: Colón presentó a Agustín Toledo: "La única estrella la tenemos arriba del escudo"

Colón no se despera en busca de una última ficha

Desde el plano dirigencial, en cambio, el escenario es otro. La prioridad no pasa hoy por sumar nombres, sino por sostener el equilibrio económico en un contexto de recursos limitados. El presupuesto está ajustado y cualquier movimiento deberá encajar con precisión quirúrgica.

Medrán Colotto Colón.jpg
Colotto y Medr&aacute;n le terminan de dar forma al nuevo Col&oacute;n.

Colotto y Medrán le terminan de dar forma al nuevo Colón.

En ese marco, en los últimos días surgió un rumor desde Córdoba que vinculaba a Tomás Castro, futbolista de Belgrano, con el Sabalero. Sin embargo, la versión perdió fuerza rápidamente y no pasó de ser un comentario sin sustento real.

• LEER MÁS: Tomás Paredes crece y asoma como el segundo arquero de Colón

Así, Colón se mantiene expectante, sin urgencias ni promesas. Si aparece la pieza justa, se evaluará. De lo contrario, Medrán iniciará la temporada con el plantel que hoy tiene, convencido de que el equipo está en condiciones de competir.

Colón Ezequiel Medrán volante
